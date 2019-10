Výkonný výbor SBA vymenoval trénerov mládežníckych reprezentácií

Prehľad trénerov mládežníckych reprezentácií Slovenska:



chlapci



U20 - Ivan Kurilla



U18 - Marek Jurík



U16 - Karol Wimmer



dievčatá



U18 - Zuzana Žirková



U16 - Ivana Jalčová

Bratislava 31. októbra (TASR) - Výkonný výbor Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) vymenoval na svojom zasadnutí hlavných trénerov mládežníckych reprezentácií Slovenská. Mužskú kategóriu „U20“ aj naďalej povedie z pozície hlavného trénera Ivan Kurilla. So slovenským výberom obsadil v lete na B-kategórii majstrovstiev Európy v portugalskom Matosinhose konečné 15. miesto.K výmene na lavičke prišlo pri družstve do 18 rokov, novým koučom sa stal Marek Jurík, v súčasnosti tréner v ŠBK Junior Levice. Bez zmeny pokračuje tím do 16 rokov, hlavným trénerom zostáva aj naďalej Karol Wimmer. V ženskej časti prišlo tiež k výmenám. Zatiaľ neobsadené zostáva miesto trénera pri družstve do 20 rokov. V „U18“ sa posunula Zuzana Žirková na hlavný post, na tohtoročnom európskom šampionáte bola asistentkou trénera. Pri tíme do 16 rokov pokračuje aj naďalej Ivana Jalčová, na B-kategórii ME obsadila v tomto roku 10. miesto.