Výmenu medzi Bublikom a Augerom-Aliassimom ovplyvnil podávač lopty

Dubaj 26. februára (TASR) - Netradičný moment priniesol zápas 1. kola turnaja ATP 500 v Dubaji medzi Kanaďanom Felixom Augerom-Aliassimom a Alexandrom Bublikom z Kazachstanu. V tajbrejku prvého setu za stavu 6:6 Bublik zahral smeč do kurtu, súper chcel loptu vrátiť, ale podávač loptičiek, ktorý stál pri stene kurtu, ju chytil do ruky.



Auger-Aliassime požiadal rozhodkyňu o preskúmanie videozáznamu, či mu podávač nezabránil zahrať úder. Tá po zhliadnutí situácie dala Kanaďanovi za pravdu a výmena sa musela opakovať. Kontroverzia vyvolala zmiešané reakcie fanúšikov, viacerí boli presvedčení, že by Kanaďan loptičku nedokázal vrátiť späť do kurtu a ozvalo sa aj bučanie. Argumentom v prospech kanadského tenistu však bolo to, že podávač pri chytaní loptičky urobil krok vpred do ihriska a do priestoru, kam Auger-Aliassime mieril. Bublika rozhodnutie nahnevalo a zareagoval podaním zospodu, súpera prekvapil a získal eso. Diváci tento kúsok Kazacha pozitívne ocenili. Auger-Aliassime napriek tomu získal prvý set a v komunikácii s divákmi kontroval. Ukázal prstami k uchu a pýtal sa davu, prečo teraz nehučí nadšením.



Auger-Aliassime napokon zvíťazil po trojsetovom boji 7:6 (7), 6:7 (4), 6:3. V stredu nastúpil v boji o štvrťfinále proti Nunovi Borgesovi z Portugalska. Informáciu prinesol web sportsnet.ca.