Vypočúvanie na súde v prípade Djokoviča sa skončilo, trvalo 11 hodín

Melbourne 16. januára (TASR) - Osud srbského tenistu Novaka Djokoviča je teraz v rukách troch sudcov austrálskeho federálneho súdu v Melbourne - skončilo sa totiž posledné vypočúvanie v prípade odvolania Djokoviča proti deportácii z krajiny a verdikt sudcov sa očakáva ešte v priebehu nedele. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Právnici srbského tenistu vykreslili v nedeľu na súde snahu Austrálie deportovať ho, len niekoľko hodín pred začiatkom turnaja Australian Open, ako "iracionálnu" a "neodôvodnenú". Na súdnom vypočúvaní v Melbourne sa jeho právnici 11 hodín pokúšali o to, aby hviezdnemu tenistovi úrady vrátili víza a dovolili mu zostať v krajine, do ktorej prišiel obhájiť titul na grandslamovom turnaji.



Vypočúvanie na federálnom súde sa týkalo odvolania Djokoviča proti odobratiu víz a konalo sa len niekoľko hodín pred prvým podaním loptičky na turnaji v športovom centre Melbourne Park.



Trojčlenná porota sudcov rozhodne, či bude mať Djokovič šancu udržať si titul a či sa stane prvým tenistom v dejinách, ktorý získa 21. titul z grandslamov.



Jeho právnik Nick Wood sa na vypočúvaní snažil vyvrátiť hlavný argument vlády, že Djokovičove antivakcinačné názory sú verejnou hrozbou a môžu spôsobiť "občianske nepokoje", ak tenista nebude z Austrálie deportovaný.



Wood tvrdil, že napriek tomu, že 34-ročný Djokovič nie je zaočkovaný, nesnaží sa získať priazeň antivaxerov a nie je napojený na toto hnutie.



Austrálska vláda "nevie, aké sú súčasné názory Djokoviča," vyhlásil Wood.



Právnik vlády Stephen Lloyd však povedal, že Djokovič nie je ani po dvoch rokoch pandémie koronavírusu zaočkovaný a opakovane ignoroval protipandemické opatrenia - vrátane neizolovania sa, keď bol pozitívny na covid -, a to je dostatočný dôkaz jeho názorov.



Tieto a ďalšie vyslovené argumenty budú posudzovať spomínaní traja sudcovia. Vzhľadom na zloženie poroty bude mimoriadne ťažké odvolať sa proti jej verdiktu, a to pre obe strany sporu.



Ak srbský tenista na súde prehrá, bude čeliť okamžitej deportácii a trojročnému zákazu vstupu do Austrálie. Dramaticky sa tak zhoršia jeho šance, že zvíťazí na tenisovom turnaji, kde triumfoval deväťkrát.