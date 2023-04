Vyraďovačka vo vzduchovej puške na 10 m v Lime bude bez Slovákov

Lima 15. apríla (TASR) – Slovenské reprezentantky v streľbe nepostúpili do vyraďovačky na podujatí SP v Lime. V kvalifikácii vzduchovej pušky na 10 metrov predviedla najlepší výkon Kamila Novotná, ktorá obsadila 20. miesto s nástrelom 626,1 bodu.



Jej krajanka Daniela Demjén Pešková mala na konte o 3,6 bodu menej a figurovala o 23 pozícií nižšie. Tretia Slovenka Zuzana Ňakátová bola na 64. priečke s výkonom 615,2 b, pričom na postup do najlepšej osmičky bolo potrebných 628,3 b.



Do vyraďovačky nepostúpil ani jediný slovenský zástupca medzi mužmi Štefan Šulek – obsadil 32. miesto s nástrelom 622,3 b a na postupovú osmičku mu chýbalo 4,9 b.