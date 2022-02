Vyraďovačku Ligy majstrov otvorí šláger v Parku Princov

1. zápasy osemfinále Ligy majstrov 2021/2022, UTOROK 15. februára o 21.00 h:

Pariž Saint-Germain - Real Madrid /rozhoduje: Daniele Orsato (Tal.)/



Sporting Lisabon - Manchester City /rozhoduje: Srdjan Jovanovič (Srb.)/

Bratislava 14. februára (TASR) - Zimná hibernácia vo futbalovej Lige majstrov 2021/2022 sa skončí tento týždeň štartom vyraďovacej fázy. V utorok sú na programe dva úvodné osemfinálové súboje, v Parku Princov sa Paríž Saint-Germain predstaví v očakávanom dueli proti Realu Madrid, resp. na lisabonskom Estádio José Alvalade domáci Sporting privíta Manchester City.Rekordný 13-násobný európsky šampión z Madridu zabojuje o prienik do osmičky proti klubu, ktorý v LM ešte nikdy neuspel. Konfrontácii dodáva špecifické príchute viacero zaujímavých rozmerov. Už dlho sa špekuluje o prestupe francúzskeho útočníka Kyliana Mbappeho z PSG na Santiago Bernabeu, v utorok sa proti bývalým klubom môžu predstaviť viacerí hráči ako Sergio Ramos, Angel Di Maria, Achraf Hakimi, Ferland Mendy či Keylor Navas. Súčasný tréner "bieleho baletu" Carlo Ancelotti viedol Parížanov od decembra 2011 do mája 2013. A proti dlhoročnému španielskemu rivalovi sa opäť postaví argentínsky útočník PSG Lionel Messi, ktorý s ním zvádzal pamätné súboje v drese FC Barcelona. Real vyradil PSG v osemfinále v sezóne 2017/2018, Parížania v roku 2019 v základnej skupine Real doma zdolali 3:0, resp. v Madride s ním remizovali 2:2. V pohárovej Európe hrali proti sebe desaťkrát, štyrikrát vyhral Real, trikrát sa zrodila remíza a trikrát sa tešili Francúzi.V Paríži sa nádejajú, že prípadný úspech nad Španielmi by presvedčil majstra sveta Mbappeho, aby zostal v Parku Princov. V lete mu tam vyprší zmluva a svetové médiá berú jeho odchod do Madridu ako hotovú vec, informujú už aj o výške jeho ročného platu v novom pôsobisku. Mbappe prišiel do PSG pred piatimi rokmi z AS Monaco za 180 miliónov eur a katarským kapitálom štedro dotovaný klub posunul ešte na vyššiu úroveň spolu s Brazílčanom Neymarom, ktorý rovnako ako Messi prišiel z katalánskej metropoly. Trikrát za sebou bol najlepší strelec Ligue 1, v piatok rozhodol o triumfe v lige nad Rennes 1:0. Bol to pre neho už 21. gól v tejto sezóne, čo je viac ako v nej dali dokopy Neymar, Messi, Di Maria a Mauro Icardi. Tých však trápilo viacero zranení a vynechali množstvo zápasov. Pri kontinuálnych zdravotných problémoch Neymara a stále v PSG nežiariacom 34-ročnom Messim, by mal byť práve Mbappe budúcnosťou tímu. "," citovala agentúra AFP kapitána Marquinhosa.Argentínsky tréner domácich Mauricio Pochettino nechcel pred duelom šumy ohľadom Mbappeho odchodu k rivalovi veľmi rozoberať. "," povedal Pochettino. "," povedal minulý týždeň Mbappe, ktorý s PSG vyhral doma všetko, no stále mu chýba triumf v LM. Za 11 rokov po príchode Katarčanov hrali Parížania finále LM len raz, v roku 2020 v ňom nestačili na Bayern Mníchov.Real, podobne ako PSG, v tejto sezóne vypadol z národného pohára a môže sa sústrediť na ligu, resp. LM. V generálke španielsky tím remizoval s Villarrealom bez gólov. Chýbal kanonier Karim Benzema, ktorý sa zotavuje zo zranenia, nečakane v základe nastúpil waleský krídelník Gareth Bale. "," povedal Ancelotti.Sporting Lisabon postúpil do vyraďovačky LM druhýkrát po roku 2009, vtedy ho v nej rýchlo vyprevadil Bayern po prehrách 0:5 v Lisabone, resp. 1:7 v Mníchove. Portugalský majster by nemal byť v konfrontácii s tým anglickým favoritom. V generálke na LM remizoval v ligovom šlágri s vedúcim FC Portom 2:2. V tíme španielskeho kouča ManCity Pepa Guardiolu figurujú traja dôležití portugalskí hráči - Joao Cancelo, Ruben Dias a Bernardo Silva, ktorí sa vrátia do domovského mesta, hoci v Lisabone obliekali dres konkurenčnej Benficy. Manchester City sa v PL naladil výborne, vyhral v Norwichi 4:0 po hetriku Raheema Sterlinga. "," vyjadril sa Guardiola.Odvety sú na programe 9. marca v Madride, resp. v Manchestri.