Vyše 400 hráčov čaká viac ako rok na finančnú kompenzáciu FIFA

Zürich 23. októbra (TASR) - Viac ako 400 futbalistov čaká už vyše roka na platby z fondu FIFA na pomoc hráčom, ktorým dlhujú kluby peniaze. Celková suma štyri milióny amerických dolárov mala byť vyplatená 420 hráčom do konca vlaňajšieho septembra.



Svetová hráčska únia (FIFPRO) oslovila medzinárodnú federáciu v tomto ohľade prostredníctvom e-mailov i listov, no FIFA neodpovedala. Inkriminovaní hráči pochádzajú z celého sveta, mnohí z nich z Portugalska, Grécka a Rumunska. Fond FIFA pre hráčov (FIFA FFP) vznikol v roku 2020 po dohode medzi federáciou a FIFPRO. V tom čase bolo vyčlenených 16 miliónov dolárov na podporu hráčov, ktorí neboli vyplatení a nemajú šancu dostať mzdu dohodnutú so svojimi klubmi. V predošlých rokoch boli pritom kompenzácie vyplatené. V období júla 2015 do júna 2020 obdržala FIFA v tejto veci 1089 žiadostí z ktorých schválila 1005 – týkali sa 109 klubov v 36 krajinách.



FIFA je momentálne pod tlakom aj v súvislosti s preplneným kalendárom. V tejto súvislosti podala Asociácia európskych líg (EL) niekoľko oficiálnych sťažností Európskej komisii. Informácie priniesla agentúra AFP.