Vyšetrovatelia Bryantovej smrti potvrdili dezorientáciu pilota

Los Angeles 9. februára (TASR) - Vyšetrovatelia tragickej smrti amerického basketbalistu Kobeho Bryanta v utorok uviedli, že pilot vrtuľníka pri lete krátko pred zrútením porušil federálne štandardy a vo vysokej oblačnosti bol dezorientovaný.



Jeden z najlepších basketbalistov v dejinách zomrel 26. januára 2020 pri páde vrtuľníka spoločne s ďalšími ôsmimi osobami vrátane svojej 13-ročnej dcéry. Vrtuľník vzlietol z letiska Johna Waynea a smeroval do Bryantovej akadémie The Mamba Sports Academy v Thousand Oaks. V slabej viditeľnosti však o 9.45 h narazil do kopca, zrútil sa a začal horieť.



Podľa správy príslušného úradu sa pilot Ara Zobayan neriadil v čase tragickej nehody štandardmi, podľa ktorých mal v danom režime letu vidieť kam letí. Na vraku stroja Sikorsky S-76 sa nenašli mechanické poruchy, ktoré by mohli byť príčinou katastrofy. Zobayan bol skúsený šéfpilot dopravnej spoločnosti a na vrtuľníku mal nalietaných vyše 8200 letových hodín. Informovala agentúra AP.