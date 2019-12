Vyšetrovatelia rozkrývajú medzinárodný tenisový stávkový škandál

Kolín 15. decembra (TASR) - Nemecký tenista Max H. je údajne zapletený do medzinárodného stávkového škandálu.



Podľa nemeckej televíznej stanice ZDF je do kauzy zapletených viac ako 135 hráčov z mnohých krajín, medzi inými Belgicka, Španielska, Francúzska a USA. Medzi podozrivými sa nachádza jeden hráč z prvej tridsiatky rebríčka ATP.



"Ide o sieť arménskej stávkarskej mafie, ktorá sa rozšírila do siedmich krajín Európy. Podvádzali vo veľkom štýle a vysoko sofistikovane," cituje agentúra SID slová zástupcu belgického generálneho prokurátora Erica Bisschopa. "Boli to stovky stávok v menších sumách na zmanipulované zápasy. Celkový zisk na každom stretnutí sa nakoniec pohyboval vo výške desiatok tisíc eur," dodal.