Záhadný predmet, ktorý mal Evenepoel pri sebe po nehode, vyšetrujú

Brusel 29. augusta (TASR) - Medzinárodná cyklistická únia (UCI) začala vyšetrovať pozadie nehody Remca Evenepoela na pretekoch Okolo Lombarska. Belgičan pred dvoma týždňami spadol do priekopy a utrpel ťažké zranenie, tesne po nehode mu však športový riaditeľ tímu Deceuninck-Quick-Step Davide Bramati vytiahol z vrecka podozrivý predmet.



Podľa agentúry AFP sa vecou zaoberá cyklistický antidopingový orgán CADF, ktorý vyšetruje, či nešlo o nepovolené vysielacie zariadenie. "Postúpili sme zábery z nehody a spis CADF, aby mohla objasniť, aký to bol predmet," citovala prezidenta UCI Davida Lappartienta agentúra AFP.



Evenepoel si pri páde zlomil panvu a utrpel pomliaždenie pľúc, podľa Bramatiho sa tím dozvedel o nehode vďaka dátam, ktoré dostávali, pravidlá však nedovoľujú zhromažďovať akékoľvek údaje jazdcov počas pretekov. "Ide o to, o akých dátach hovoríme. Získavať niektoré informácie je zakázané, ak však išlo iba o polohu, tak je to v poriadku, iné dáta nie sú povolené," dodal Lappartient.