Výškar Kobielski mal pozitívny dopingový test a do Paríža nepôjde

Paríž 23. júla (TASR) - Poľský skokan do výšky Norbert Kobielski mal pozitívny test na zakázanú látku a po suspendácii nebude môcť štartovať na OH v Paríži. Tri dni pred začiatkom hier o tom informovala Jednotka atletickej integrity (AIU).



AIU uviedla, že Kobielski mal pozitívny test na zakázanú látku metabolit norefedrín-pentedron a vzniesla voči nemu obvinenie z užívania dopingu. Kobielski získal bronz na Európskych hrách 2023 a v septembri si na finálovom podujatí Diamantovej ligy vytvoril osobné maximum 233 cm. Olympijská súťaž mužov v skoku do výšky sa začne 7. augusta.