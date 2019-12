Výškarka Lasickieneová v liste kritizuje ruských funkcionárov

Moskva 10. decembra (TASR) - Jedna z najúspešnejších ruských športovkýň výškarka Maria Lasickieneová v otvorenom liste kritizuje pomery v ruskom športe a tamojších funkcionárov vyzvala k prevzatiu zodpovednosti za opätovnú suspendáciu krajiny zo strany Svetovej antidopingovej agentúry (WADA). Trojnásobná majsterka sveta sa pýta, kto bude potrestaný za najnovší dopingový škandál a za to, že znova nebude môcť súťažiť pod ruskou vlajkou.



WADA v pondelok suspendovala Rusko z účasti na medzinárodných podujatiach v nasledujúcom štvorročnom období. Trest zahŕňa budúcoročné olympijské hry v Tokiu aj ZOH 2022 v Pekingu. Tam budú môcť štartovať iba dokázateľne "čistí" ruskí športovci, aj to iba pod neutrálnou vlajkou. Dôvodom je falšovanie dát z moskovského laboratória.



Lasickieneová sa v otvorenom liste, ktorý zverejnil portál championat.com, označila za "športovkyňu, ktorá má mnoho otázok," a opätovne kritizovala ruských športových funkcionárov. "Urobili sme interné vyšetrovanie? Kto bol potrestaný?" pýta sa v reakcii na najnovšiu kauzu atlétka, ktorá dlhodobo kritizuje pomery na domácej športovej scéne.



Pre dopingovú krízu už predtým vynechala OH 2016 v Riu de Janeiro a pohrozila odchodom z Ruska, aby nemusela absentovať aj na OH 2020 v Tokiu. "Prečo sa v našej atletike stále používajú zakázané látky a tréneri dopingových hriešnikov sú stále na svojich miestach? Prečo zodpovední funkcionári falšujú oficiálne dokumenty?" pýta sa ďalej Lasickieneová. Jej postoj kontrastuje s reakciou drvivej väčšiny ruských funkcionárov, ktorí trest označujú za "politický motivovaný" a ako súčasť "protiruskej hystérie."



"Chcem vedieť, kto je za to zodpovedný a kto mi vráti to, čo som stratila. Čo urobili ministerstvo a Ruský olympijský výbor, aby chránili mňa osobne? Vytvorili ste mnoho komisií, ale neviem nájsť žiadne výsledky ich práce," dodala Lasickieneová.



Jej postoj kontrastuje s reakciou drvivej väčšiny ruských funkcionárov, ktorí trest označujú za "politický motivovaný" a ako súčasť "protiruskej hystérie." V podobnom duchu sa vyjadril aj ruský prezident Vladimir Putin, podľa ktorého je verdikt WADA dokonca porušením olympijskej charty, a preto sa Rusko proti trestu určite odvolá. "Je to politicky motivované," uviedol v reakcii Putin: "Ruský olympijský výbor nebol z ničoho obvinený a ak takéto obvinenie neexistuje, môže krajina v súťažiach vystupovať pod svojou vlajkou. Máme všetky dôvody sa odvolať." Rusko má na odvolanie 21 dní od pondelňajšieho rozhodnutia.