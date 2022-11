Výsledková bomba MS: Argentína šokujúco prehrala so Saudskou Arábiou

MS C-skupina, 1. kolo:

Argentína - Saudská Arábia 1:2 (1:0)



Góly: 10. Messi (z 11 m) - 48. Al-Shehri, 53. Al-Dawsari. Rozhodovali: Vinčič - Klancnik, Kovačič (všetci Slov.), ŽK: Al-Malki, Al-Bulaihi, Al-Dawsari, Abdulhamid, Al Abed, Al-Owais, 88.012 divákov.



Argentína: E. Martínez – Molina, C. Romero (59. Li. Martinez), Otamendi, Tagliafico (71. Acuňa) – de Paul (59. Fernandez), Paredes – Di Maria, Messi, Gomez (59. Alvarez) – La. Martinez

Saudská Arábia: Al-Owais – Abdulhamid, Tambakti, Al-Bulaihi, Al-Shahrani (90.+9 Al-Breik) – Al-Buraikan (89. Asiri), Kanno, Al-Malki, Al-Faraj (45.+4 Al Abed, 89. Al-Amri), Al-Dawsari – Al-Shehri (78. Al-Ghanam)

Na snímke vľavo saudskoarabský útočník Saleh Al Shehri ostrieľa vyrovnávajúci gól na 1:1 v zápase C-skupiny skupinovej fázy a MS vo futbale Argentína - Saudská Arábia v katarskom Lusaile 22. novembra 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke uprostred saudskoarabský útočník Saleh Al Shehri oslavuje svoj gól a vyrovnávajúci na 1:1 v zápase C-skupiny skupinovej fázy a MS vo futbale Argentína - Saudská Arábia v katarskom Lusaile 22. novembra 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke argentínsky útočník Lionel Messi strieľa úvodný gól z penalty v zápase C-skupiny skupinovej fázy a MS vo futbale Argentína - Saudská Arábia v katarskom Lusaile 22. novembra 2022. Foto: TASR/AP

Futbalisti Argentíny šokujúco prehrali vo svojom prvom zápase na 22. majstrovstvách sveta. V utorkovom stretnutí C-skupiny v katarskom meste Lusail podľahli Saudskej Arábii 1:2, ktorá tak ukončila ich sériu 36 zápasov bez prehry.Argentínčania naposledy prehrali v roku 2019 v semifinále Copa America s Brazílou 0:2. V zápase ich poslal v 10. minúte do vedenia Lionel Messi z penalty, ktorý skóroval už na štvrtom šampionáte, no po prestávke zariadili šokujúci obrat Saleh Al-Sheri a Salem Al-Dawasri. Saudská Arábia štartuje na šiestych MS, najlepšie si viedla v roku 1994, keď prehrala v osemfinále.Šancu na reparát bude mať Argentína v sobotu 26. novembra, keď nastúpi proti Mexiku (20.00), Saudi odohrajú svoj druhý zápas v C-skupine v rovnaký deň proti Poľsku (14.00).Favorit sa od úvodu zahryzol do súpera, už po necelých dvoch minútach mal veľkú šancu Lautaro Martinez, ale jeho pokus k žrdi vytlačil Al-Qwais. V 9. minúte fauloval Abdulhamid v šestnástke Leandra Paredesa v snahe o zakončenie, arbiter Vinčič aj s pomocou VAR-u ukázal na biely bod. Messi penaltu s prehľadom premenil. Ten istý hráč dostal loptu za obranu v 23. minúte, obišiel brankára, ale gól pre ofsajd neplatil. Z gólu sa predčasne tešil aj Lautaro Martinez o štyri minúty neskôr, keď po pase Rodriga de Paula prehodil vybiehajúceho brankára, ale ani tento gól pred tesný ofsajd neplatil. A rovnaká situácia nastala aj v 35. minúte, keď opäť zakončujúci Martinez stál v postavení mimo hry.Po prestávke Saudi šokovali favorita v 48. minúte, keď prihrávku pred šestnástku podcenili obaja argentínski stopéri a Saleh Al-Sheri krížnou strelou okolo brankára k vzdialenejšej žrdi vyrovnal. Reakcia favorita neprichádzala a v 53. minúte prišiel druhý šok pre Albicelestes. K lopte sa dostal Salem Al-Dawasri a presne mierenou strelou poslal Saudov do vedenia. Tréner Argentínčanov Lionel Scaloni zareagoval trojnásobným striedaním, na ihrisko prišli Lisandro Martínez, Julian Alvarez a Enzo Fernandez. Ešte predtým mali Argentínčania šancu vyrovnať, ale pred Messim dobre zakročil Tambakti. S prichádzajúcim záverom duelu tlak favorita silnel, ale veľkú senzáciu v jeho neprospech už nedokázal odvrátiť ani počas 14 minút nastavenia.