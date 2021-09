Výsledky neodzrkadľujú výkony, Tarkovič: Získavame hernú tvár

Na snímke brankár Marek Rodák (Slovensko) dostáva gól počas zápasu H-skupiny kvalifikácie Majstrovstiev sveta 2022 Slovensko - Chorvátsko 4. septembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 5. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia utrpela v sobotu vážnu trhlinu v snahe postúpiť na majstrovstvá sveta do Kataru. Doma prehrala s Chorvátskom 0:1 a v prvých dvoch tretinách septembrového kvalifikačného trojzápasu získala jediný bod, hoci tréner Štefan Tarkovič i hráči sa zhodli, že za výkony by si zaslúžili aj šesť bodov.Slováci remizovali v Slovinsku 1:1 a aspoň na bod siahali aj pred 9000 fanúšikmi na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. V 86. minúte však neustrážili štandardnú situáciu a Marcelo Brozovič z druhej vlny strelou spoza šestnástky rozhodol o výsledku.vravel na pozápasovej tlačovke kapitán Marek Hamšík.Zhodol sa s ním obranca Milan Škriniar, ktorý opísal rozhodujúci okamih stretnutia:Slováci síce neskórovali, no proti favorizovanému súperovi si vypracovali niekoľko vyložených príležitostí. Po zápase v Slovinsku tak opäť ukázali herný progres v porovnaní s európskym šampionátom, kde v dvoch dueloch so Švédskom a Španielskom ani raz nevystrelili na bránku. Všetci traja respondenti vyzdvihli prínos Stanislava Lobotku na poste defenzívneho štítu, ktorý začal v novej sezóne opäť hrávať na klubovej úrovni v SSC Neapol.zdôraznil Tarkovič.Jeho zverenci zakončia septembrový trojzápas v utorok (20.45 h) na rovnakom mieste proti Cypru, na ktorého pôde hrali bez gólov. Na štvrtej priečke tabuľky zaostávajú za vedúcim Ruskom a druhým Chorvátskom o štyri body.dodal slovenský kouč a v pozápasovom hodnotení vyzdvihol úlohu domácich fanúšikov: