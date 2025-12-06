Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 6. december 2025Meniny má Mikuláš
< sekcia Šport

Výstavba arény pre ZOH 2026 mešká

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pripustil to generálny riaditeľ organizačného výboru hier Andrea Varnier.

Autor TASR
Rím 6. decembra (TASR) - Presne dva mesiace pred štartom zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo je s prípravou športovísk stále veľa práce. Pripustil to generálny riaditeľ organizačného výboru hier Andrea Varnier.

Najväčšie obavy vzbudzuje výstavba hokejovej arény Santa Giulia na okraji Milána, kde sa predstavia aj slovenskí reprezentanti. „Vieme o meškaniach vo výstavbe hokejovej arény a pracujeme na tom, ale momentálne to ide správnym tempom. Verím, že to bude nádherné dejisko pre hokejový turnaj. Musí byť pripravené,“ citovala Varniera agentúra AFP.

Organizátori v stredu potvrdili, že testovacie podujatie arény sa uskutoční 9. až 11. januára. Počas troch dní sa v nej má odohrať sedem zápasov na klubovej úrovni. Olympiáda je na programe od 6. do 22. februára.
.

Neprehliadnite

OBRAZOM: Pápež Lev XIV. prijal na audiencii prezidenta SR

Pápež Pellegrinimu povedal, že by chcel v dohľadnej dobe navštíviť SR

Zomrel český výtvarník Pištěk, ktorý získal Oscara

HRABKO: Českí poslanci vťahujú do riešenia svojich problémov Slovensko