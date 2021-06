Vyšťavení Dáni nestačili na Fínov, Lukaku poslal odkaz Eriksenovi

Kodaň/Petrohrad 13. júna (TASR) - Dánski futbalisti začali EURO 2020 seznačnou prehrou v severskom derby s Fínskom 0:1, no v kodanskom zápase išlo o viac ako len o výsledok. Tesne pred koncom prvého polčasu priamo na ihrisku zkolaboval stredopoliar domácich Christian Eriksen, ktorému vďaka rýchlemu zásahu lekári zachránili život. Zápas takmer na dve hodiny prerušili a pokračovali až keď sa dozvedeli, že Eriksen je v nemocnici v stabilizovanom stave.



Dáni na štadióne Parken mali pred 16.000 divákmi v prvom polčase navrch a vypracovali si veľký tlak. Majstri Európy z roku 1992 však nevedeli však nájsť recept na slovenského rodáka vo fínskej bránke Lukáša Hrádeckého. Tridsaťjedenročný brankár Leverkusenu zneškodnil niekoľko dobrých príležitostí "červeno-bielych" a žiaril aj po pauze, keď v 76. minúte za stavu 0:1 chytil jedenástku Pierra-Emila Hojbjerga.



Po návrate na ihrisko sa Dáni snažili, ale boli viditeľne otrasení zo šokujúcej udalosti. "Dánsko prehralo, ale život vyhral," napísal dánsky denník Ekstrabladet. Tréner Kasper Hjulmand bol napriek prehre na svojich hráčov hrdý. "To, čo hráči predviedli je neuveriteľné. Chalani boli vyčerpaní a emočne vyšťavení, ale išli späť na ihrisko a chceli vyhrať. Mali sme dve možnosti - dohrať to ešte večer, alebo na druhý deň na poludnie. Každý chcel hrať dnes," povedal Hjulmand podľa agentúry DPA.



O historickom víťazstve Fínov, ktorí štartujú na prvom veľkom turnaji, rozhodol v 60. minúte hlavou Joel Pohjanpalo. Útočník Unionu Berlín po góle zblízka vyštartoval oslavovať, ale rýchlo svoje emócie skrotil a radosť prebehla komorne. "Nehodilo sa, aby sme oslavovali. Najdôležitejšie je, že Christian je OK," povedal 26-ročný Pohjanpalo.



Hjulmand po zápase uviedol, že bol v kontakte s Eriksenovou rodinou. "Všetci si uvedomujeme, že najdôležitejšia vec je život. Všetky naše myšlienky sú s Christianom a jeho rodinou," dodal dánsky tréner. Eriksen odpadol bez cudzieho zavinenia v 43. minúte a vďaka rýchlemu zásahu mu lekári zachránili život. Ihrisko opustil na nosidlách, zdravotníci ho pred zvedavcami chránili dvomi veľkými plachtami. Výrobcu signálu a niektoré televízie kritizovali za to, že krátko po kolapse ukázali detailný záber Eriksenovej tváre.



K ihrisku zbehla aj priateľka 29-ročného futbalistu Sabrina, ktorú utešovali kapitán Simon Kjaer a brankár Kasper Schmeichel. "Forza Chris, všetky naše myšlienky sú s tebou!" napísal na Twitter Eriksenov klub Inter Miláno, kde bol spoluhráčom slovenského stopéra Milana Škriniara. Podporu Eriksenovi vyjadril aj jeho bývalý klub Tottenham Hotspur a mnoho futbalistov a známych osobností. "V takýchto momentoch si človek uvedomí cenu života. Želám Christianovi, aby sa uzdravil a rodine posielam modlitby, silu a vieru," povedal prezident UEFA Aleksander Čeferin.



V druhom zápase B-skupiny povrdili rolu favoritov Belgičania a v Petrohrade vyhrali nad domácim Ruskom rozdielom triedy 3:0. Víťazstvo zariadil kanonier Interu Miláno Romelu Lukaku, ktorý skóre otvoril aj uzavrel. Po prvom góle pribehol ku kamere na strane ihriska a na diaľku pozdravil svojho klubového spoluhráča Eriksena. "Chris. Silný chlapec. Ľúbim ťa," povedal Lukaku do kamery, keď zmixoval angličtinu a holandčinu.



Lukaku po zápase uviedol, že zápas Dánov pozeral so svojimi spoluhráčmi v hoteli a po nešťastnej udalosti sa neubránil ani slzám. "Bol som vystrašený. Prežili sme spolu krásne veci, trávil som s ním viac času ako s mojou rodinou. Bolo to ťažké... Verím, že je zdravý. Ťažko sa mi koncentrovalo na zápas, ale pomohli mi spoluhráči. Tento výkon a toto víťazstvo venujem Christianovi," povedal podľa agentúry AP Lukaku, ktorý v 93 reprezentačných zápasoch strelil 62 gólov.



Lukaku otvoril skóre po chybe ruskej obrany, keď stopéri "zľuftovali" loptu a z jedenástich metrov ľavačkou prekonal Antona Šunina. V 34. minúte viedli Belgičania 2:0, keď chybu brankára potrestal Thomas Meunier, ktorý prišiel na ihrisko krátko pred gólom za zraneného Timothyho Castagna. Belgičania bez problémov kontrolovali hru, domáci Rusi boli "bezzubí" a nevypracovali si žiadne šance. V závere udreli zverenci Roberta Martineza ešte raz, keď Meunier vysunul kolmým pasom Lukakua a ten pravačkou po zemi k žrdi uzavrel skóre. Belgičania potvrdili, že budú patriť k horúcim kandidátom na titul a to im ešte chýbal tvorca hry Kevin De Bruyne, ktorý sa dáva dokopy po menšej operácii nosa a kapitán Eden Hazard hral až záverečných 19 minút.



"Hrali sme veľmi koncentrovane celý zápas. Bol to výborný tímový výkon," povedal Martinez. Belgičania zdolali Rusov aj v dvoch kvalifikačných zápasoch a tak boli pred zápasom favoritmi, prekvapilo však to, ako jednoducho sa ich víťazstvo zrodilo. Rusi pred 26.264 divákmi na petrohradských tribúnach svojho súpera vôbec nepreverili. Okrem Castagna, pre ktorého sa Euro 2020 skončilo, si nohu zranil aj stopér belgického tímu Jan Vertonghen, ale podľa Martineza to nie je vážne.



Rusi v druhom zápase privítajú v stredu od 15.00 opäť v Petrohrade Fínov, Belgičania sa vo štvrtok od 18.00 predstavia v Kodani proti Dánom.