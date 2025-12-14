Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Výstraha pred zlým počasím odložila duel Levante s Villarrealom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vlani odložili niekoľko ligových a pohárových zápasov po tom, čo si záplavy v rovnakom regióne vyžiadali viac ako 200 obetí.

Autor TASR
Valencia 14. decembra (TASR) - Španielska futbalová federácia (RFEF) odložila nedeľňajší zápas La Ligy, v ktorom malo Levante privítať Villarreal, z dôvodu výstrahy pred zlým počasím na východe krajiny. Duel sa mal hrať o 18.30 h.

„Vzhľadom na varovanie pred silnými prívalovými dažďami v regióne Valencia a po oznámení červenej výstrahy od španielskej meteorologickej agentúry sa vedenie RFEF rozhodlo odložiť zápas,“ napísala federácia vo vyhlásení.

Vlani odložili niekoľko ligových a pohárových zápasov po tom, čo si záplavy v rovnakom regióne vyžiadali viac ako 200 obetí. Informovala agentúra AFP.
