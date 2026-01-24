< sekcia Šport
Výťažok z charitatívneho hokeja kňazov pôjde Centru Návrat v Žiline
Autor TASR
Žilina 24. januára (TASR) - Rehoľníci a kňazi sa v sobotu opäť stretli na ľade, aby prostredníctvom hokeja pomohli dobrej veci. Výťažok z tohtoročného jubilejného desiateho ročníka charitatívneho hokejového turnaja, ktorý hostil Zimný štadión Vojtecha Závodského v Žiline, poputuje do Centra Návrat v Žiline.
Podujatie tento rok organizačne zastrešil tím Rehoľníci. Predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) a kapucín Miroslav Kulich spomenul, že na ľade sa predstavili štyri tímy, pričom jedno mužstvo tvorili rehoľníci, kde boli zastúpené aj rehoľné sestry a rehoľní bratia, a potom to boli mužstvá zo Spišskej diecézy, kňazi z Banskobystrickej diecézy a kňazi z Košickej diecézy. „V základných kolách turnaja sa stretnú vždy dve mužstvá, z nich víťaz postupuje do finále o prvé a druhé miesto, mužstvo, ktoré prehrá, postupuje do vyrovnávacieho kola o tretie a štvrté miesto,“ ozrejmil Kulich.
Ide podľa neho o benefičný hokejový turnaj, takže jeho výťažok pôjde občianskemu združeniu Návrat, ktoré sa venuje sociálnym službám pre rodiny.
Atmosféru na turnaji označil predseda KVRPS za vynikajúcu. „Je to tu náročnejšie, lebo každá diecéza a rehoľníci majú svojich fanúšikov. Tí pochádzajú napríklad z jednej farnosti, kde pôsobia aj rehoľníci, niekedy tak majú zmiešané dojmy. Myslím si však, že každý si príde na svoje, aj hokejová úroveň je vysoká a atmosféra je tu výborná,“ doplnil.
Centrum Návrat v Žiline sa dlhodobo venuje podpore návratu opustených detí z inštitucionálnej starostlivosti do rodín, poskytuje odbornú pomoc rodinám v ohrození, podporuje rodičovstvo a rozvoj náhradnej rodinnej starostlivosti.
Turnaj sa konal pod záštitou KVRPS a jej predsedu, Žilinského samosprávneho kraja a primátora mesta Žilina Petra Fiabáneho. Počas predchádzajúcich ročníkov podujatia sa na charitatívne účely vyzbieralo takmer 30.000 eur.
