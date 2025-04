Vytrvalkyňa Radcliffová ukončila kariéru. Moje telo má dosť, hovorí

Boston 22. apríla (TASR) - Britská vytrvalkyňa Paula Radcliffová definitívne ukončila kariéru vo veku 51 rokov. K tomuto rozhodnutiu dospela po pondelkovom maratóne v Bostone.



Radcliffová zvládla trať v čase 2:53:44 h a v konkurencii viac než 12.000 účastníčok obsadila konečné 117. miesto. Do svojej zbierky vďaka tomu pridala tzv. Six Star Medal, teda medailu udeľovanú bežcom, ktorí počas kariéry dokončia všetkých šesť najvýznamnejších svetových maratónov. „Wau, ďakujem Boston. Moje lýtko odišlo po deviatich míľach a odvtedy som nemohla ísť naplno, ale na druhej strane noha na tom bola super a mohla som si vychutnať davy Bostonského maratónu. Bolesť za tú medailu stála, no na cestách končím. Pochopila som, že moje telo má dosť,“ uviedla Britka podľa DPA.



Radcliffová bola na vrchole kariéry na prelome tisícročia. Na konte má celkovo 22 medailí z vrcholných podujatí, z toho 14 zlatých. V roku 2003 vytvorila ženský svetový rekord v maratóne časom 2:15:25 h. Ten až o 16 rokov neskôr prekonala Keňanka Brigid Kosgeiová.