Vytrvalostné preteky na MS pre H. Öbergovú, Bátovská Fialková 18.

MS v Oberhofe - vytrvalostné preteky žien na 15 km:



1. Hanna Öbergová 43:36,1 (1)

2. Linn Perssonová (obe Švéd.) +10,3 s (0)

3. Lisa Vittozziová +28,0 (1)

4. Samuela Comolová (obe Tal.) +48,5 (0)

5. Julia Simonová (Fr.) +1:21,7 (3)

6. Tuuli Tomingasová (Est.) +2:23,3 (2)

7. Lou Jeanmonnotová (Fr.) +2:33,9 (2)

8. Suvi Minkkinenová (Fín.) +2:43,9 (0)

9. Lena Häckiová (Švaj.) +2:44,4 (3)

10. Markéta Davidová (ČR) +3:01,3 (3)

... 18. Paulína BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ +3:29,8 (3)

49. Mária REMEŇOVÁ +6:43,6 (2)

65. Ivona FIALKOVÁ +9:12,0 (7)

75. Zuzana REMEŇOVÁ (všetky SR) +10:32,3 (6)

Oberhof 15. februára (TASR) - Švédska biatlonistka Hanna Öbergová získala zlato vo vytrvalostných pretekoch na 15 km na majstrovstvách sveta v nemeckom Oberhofe. V stredu minula jeden terč a do cieľa prišla v čase 43:36,1 minúty. Titul uchmatla v záverečnom kole svojej krajanke Linn Perssonovej, ktorá sklopila všetkých 20 terčov, ale zaostala o 10,3 sekundy. Bronz si vybojovala Talianka Lisa Vittozziová so stratou 28,0 s. Slovenka Paulína Bátovská Fialková skončila s tromi chybami na 18. mieste (+3:29,8 min).Hanna Öbergová zopakovala triumf spred štyroch rokov z domáceho Östersundu, kde získala doteraz jediný titul z MS a taktiež vo vytrvalostných pretekoch. Rok predtým v nich vyhrala zlato aj na ZOH v Pjongčangu, keď vďaka čistej streľbe zdolala Slovenku Anastasiu Kuzminovú. Öbergová získala dokopy deviatu medailu z MS (2-3-4), tretiu v najdlhších pretekoch (2-1-0). Tie sa išli v Oberhofe v slnečnom počasí s teplotami okolo sedem stupňov Celzia, no v náročných podmienkach na strelnici s premenlivým vetrom. Viaceré favoritky tak chybovali už na úvodnej ležke, kde netrafili jeden terč ani Öbergová či Bátovská Fialková. Po prvej stojke zostalo stopercentných už len pár pretekárok, no z favoritiek len Vittozziová a Perssonová, ktoré sa zaradili na prvé dve priečky. Tretia bola ďalšia bezchybná Talianka Samuela Comolová. Öbergová bola priebežne šiesta a Bátovská Fialková na 10. mieste.Na prvých troch priečkach sa nič nezmenilo ani po druhej ležke, na štvrtú pozíciu sa posunula Dorothea Wiererová a hneď za ňou išla Öbergová. Slovenská reprezentantka pridala ďalšiu chybu a klesla mimo prvú desiatku. O novej majsterke sveta rozhodla záverečná stojka. Výborne to mala rozohrané Vittozziová, na strelnicu prišla so slušným náskokom, prvé štyri terče sklopila ako nič, no posledný jej ušiel a sama vedela, že na zlato to stačiť nebude. Na koňa sa tak dostala Perssonová, ktorá zostrelila všetky terče, no na krk jej dýchala Öbergová. Tá si okrem chyby z úvodu už ďalšiu nepripísala. Skúsenejšia pretekárka ukázala v závere svoju silnú bežeckú stránku a už na poslednom medzičase bolo jasné, že svoju krajanku v cieli zdolá. Nakoniec to bolo o 10,3 sekundy. Perssonová získala už druhý kov v Oberhofe, v šprinte bola bronzová. Aj Comolová vybielila všetky terče a skončila štvrtá.Bátovská Fialková pridala na poslednej stojke tretiu chybu a skončila na 18. mieste.povedala pre RTVS.Jej sestre Ivone preteky vôbec nevyšli, keď mala už po druhej položke päť trestných minút, v druhej časti pridala ďalšie dve a skončila na 65. mieste (+9:12,0 min). Dobrým výkonom na strelnici potešila Mária Remeňová, ktorá minula len dva terče na stojkách a finišovala na 49. pozícii (+6:43,6 min). "S ležkami som spokojná, ale v podstate aj so stojkami, pretože dnes sa stále menil vietor a bola lotéria vybrať si dobrý stav. Som rada, že bolo teplejšie, na trati som sa snažila vyvážať za pretekárkami, len v poslednom kole mi tam niekto chýbal. Mám radšej kontaktnejšie preteky, kde viete na čom ste, v týchto musí človek čakať, až kým prídu všetci do cieľa," uviedla pre RTVS. Jej sestra Zuzana spravila šesť chýb a skončila 75. (+10:32,3 min).