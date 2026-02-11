< sekcia Šport
Vytrvalostné preteky nevyšli, Kuzminová: Musíme dať hlavy dokopy
Z kvarteta slovenských reprezentantiek výrazne zaváhala na strelnici len druhá debutantka Mária Remeňová, ktorá minula až šesť terčov.
Autor TASR
Anterselva 11. februára (TASR) - Slovenské biatlonistky nemali dôvod na spokojnosť po vytrvalostných pretekoch na zimnej olympiáde v Anterselve. Do najlepšej štyridsiatky prenikla iba Paulína Bátovská Fialková presne na 40. mieste. Tesne za ňou nasledovali Anastasia Kuzminová (46.) a pri olympijskej premiére Ema Kapustová (48.), ani jedna z nich pritom nemala vyslovene pokazenú streľbu, no výrazne zaostali bežecky.
„Žiaľ, mne to dnes nevyšlo. Bola som aj s Paulínou a ona bola tiež veľmi nešťastná a nezvládla to. Myslím si, že keď dáme viac hláv dokopy, tak je dôležité po dnešnom dni spraviť kvalitnú analýzu, čo sa konkrétne udialo. Lebo keď som videla ostatné dievčatá, aké sú ľahučké a ako predbiehajú, tak mi bolo až ľúto, že sme sa trápili,“ povedala v cieli Kuzminová.
Z kvarteta slovenských reprezentantiek výrazne zaváhala na strelnici len druhá debutantka Mária Remeňová, ktorá minula až šesť terčov. Bátovská Fialková mala bilanciu 0-1-1-1, Kuzminová 0-0-1-1 a Kapustová nesklopila len jeden terč na úvodnej položke. Všetky tri však zaostali na bežkách. „Som rada, že sa vo vytrvalostných pretekoch podarili na úvod dve nuly. V úvode som bola spokojná aj na trati, keďže som bola v skupine najsilnejších športovkýň. Mohla som sa ich držať, no tie sily mi stačili len na dve kolá,“ priznala trojnásobná olympijská víťazka Kuzminová.
Po druhej položke bola na siedmom mieste s mankom len polminúty, ale v treťom začala výrazne strácať: „Vo štvrtom som sa snažila ešte vzchopiť, ale potom som sa veľmi vytrápila na poslednej stojke.“ Druhý netrafený terč ju rozhodil, ťažko hľadala dych a nabrala ďalšiu stratu. Do cieľa nakoniec prišla s mankom takmer päť minút. „Až som sa tam začal dusiť, nevedela som sa trafiť do režimu. Na piatej rane som si povedala, že ju nemám prečo ponechať netrafenú. Rozhodla som sa ju dať a viem, že som tam nechala ďalších 25 sekúnd,“ povedala s tým, že to bol odraz priebehu na trati.
Počas pretekov začalo jemne snežiť a Kuzminová uviedla, že mala možno zvoliť iné bežky: „Keď sa to ujazdilo, tak sa zmenila kvalita trate. Bežky ma neposlúchali, tancovali a v treťom kole som začala sama so sebou bojovať, aby som našla vhodnú techniku. Celých 15 km to bol vnútorný boj samej so sebou.“
Bátovská Fialková mala problémy už na štarte, keďže dostala kŕče do brucha a už si na to nestihla nič zobrať. „Od prvého kola ma to dosť obmedzovalo a zhoršovalo sa to. Nedokázala som zo seba dostať maximum a bojovať aj napriek trom netrafeným minútam, takže dnes to bol taký úplne nevýrazný priemer a po žiadnej strane nie som spokojná,“ povedala sklamane. V pretekoch si trúfala na viac, no nakoniec musela priať neúspech: „Verila som, že to nejako prejde, ale neprešlo. Myslela som si, že je to iba nervozita, aj keď neviem, z čoho ja už môžem byť nervózna po toľkých rokoch. No olympijské preteky sú dôležité a chcela som podať čo najlepší výkon. Vedela som, že mám na viac, postrážila som si streľbu, ale aj tak sa tam chybičky našli. Mrzí ma to, ale verím, že môj deň ešte príde.“
Najhoršie z kvarteta dopadla debutantka Remeňová, ktorá so šiestimi trestnými minútami skončila až na 82. priečke: „Len na tej tretej streľbe som sa uvoľnila, inak to bolo v kŕči. Chcela som ukázať, že na to mám, ale bola tam príliš veľká snaha a z toho asi prišli tie chyby. Musím si to s trénerom vyhodnotiť. Bohužiaľ, takúto premiéru som si nepredstavovala,“ povzdychla.
/vyslaný redaktor TASR M. Tegza/
