Vytrvalostné preteky pre Perrota, Borguľa bodoval na 39. mieste
Z trojice Slovákov Jakub Borguľa, Šimon Adamov a Artur Ischakov skončil najlepšie Borguľa.
Autor TASR,aktualizované
Nové Mesto na Morave 22. januára (TASR) - Francúzsky biatlonista Eric Perrot triumfoval vo štvrtkových pretekoch Svetového pohára v Novom Meste na Morave. V skrátených vytrvalostných pretekoch na 15 km zdolal svojho krajana Emiliena Jacquelina o 41,8 sekundy, tretí skončil Lukas Hofer z Talianska (+54,1). Z trojice Slovákov Jakub Borguľa, Šimon Adamov a Artur Ischakov skončil najlepšie Borguľa na 39. mieste a pripísal si tak dva body.
Perrot i Jacquelin mali všetky štyri strelecké položky bez chyby, aj tretí Hofer strieľal bezchybne. Perrot však bežecky dominoval. Dvadsaťštyriročný majster sveta stiahol náskok na vedúceho Tomassa Giacomela v celkovom hodnotení prestížneho seriálu na 23 bodov.
Borguľa mal výborne rozbehnuté preteky a väčšie zaváhanie ho postihlo až na poslednej streleckej položke, keď minul dva terče. Nebyť tejto straty mohol prekonať svoj najlepší výsledok v tejto sezóne aj v kariére v SP, ktorým bolo 31. miesto zo šprintu v nemeckom Oberhofe. „Tak je mi to ľúto, myslel som si, že to bude fakt dobré, ale znovu ma sklamala stojka na tej poslednej streľbe a je to na nič. Bola tam už aj dosť únava. Spravil som dosť prípravu na tú položku, dlhšie som tam postál a boli to také hlúpe chyby, mohol som sa im vyhnúť,“ zhodnotil pre TASR.
Ischakov minul dvakrát hneď na prvej streľbe v ľahu a hoci na nasledujúcej stojke neminul ani raz, na zvyšných dvoch streleckých položkách mal po jednej chybe. „Bohužiaľ, nevyšlo to. Streľba mi zase pokazila preteky. Celkovo tú ležku nemám takú stabilnú už dve sezóny. Všetky tie rany som dal dole, na druhej ležke som si cvakol mieridlá, ale aj tak som jeden terč minul. Ešte na tom treba pracovať,“ povedal Ischakov, ktorý si 63. miestom o dve priečky vylepšil maximum v SP z klasických vytrvalostných pretekov vlani v Ruhpoldingu.
Adamovi posledný individuálny štart pred zimnou olympiádou v Miláne a Cortine d'Ampezzo vôbec nevyšiel, minul až sedemkrát a skončil na 88. pozícii. „Tento rok mi vytrvalostné preteky celkom išli a preto som bol sklamaný už po prvej streľbe, keď som odchádzal s dvojkou. Nepotešila ani tá druhá. Tretia streľba bola jediná, ktorá sa mi dnes podarila ako tak postrážiť. A na štvrtej už fakt neviem, čo som robil. Tri chyby a dokopy sedem, to je strašne veľa a s tým sa nedá urobiť nič,“ povedal pre TASR.
Podujatie v českom stredisku je posledné pred ZOH v Taliansku, na programe sú v ňom ešte od piatka do nedele vytrvalostné preteky žien, miešané štafety a preteky s hromadným štartom.
skrátené vytrvalostné preteky mužov na 15 km:
1. Eric Perrot 36:30,6 (0+0+0+0), 2. Emilien Jacquelin (obaja Fr.) +41,8 s (0+0+0+0), 3. Lukas Hofer (Tal.) +54,1 (0+0+0+0), 4. Oscar Lombardot (Fr.) +1:46,2 min. (0+1+0+0), 5. Martin Nevland (Nór.) +1:57,9 (0+0+0+0), 6. Emilien Claude (Fr.) +2:04,0 (2+0+0+0), 7. Roman Rees (Nem.) +2:16,5 (0+1+0+0), 8. Dahlen Sverre Aspenes (Nór.) +2:30,7 (1+0+0+1), 9. Renars Birkentals (Lot.) +2:31,9 (1+1+0+0), 10. Tomasso Giacomel (Tal.) +2:33,0 (0+1+0+3), ... 39. Jakub BORGUĽA +4:39,4 (0+1+0+2), 63. Artur Ischakov +6:31,2 (2+0+1+1), 88. Šimon ADAMOV (všetci SR) +8:26,7 (2+2+0+3)
celkové poradie SP:
1. Giacomel 767 bodov, 2. Perrot 744, 3. Sebastian Samuelsson (Švéd.) 640, 4. Johan-Olav Botn (Nór.) 589, 5. Johannes Dale-Skjevdal (Nór.) 501, 6. Quentin Fillon Maillet (Fr.) 481, ..., 81. BORGUĽA 12
celkové poradie SP:
