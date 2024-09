Vzniká Senát profesionálneho hokeja pre pružnejšie riešenie situácií

Bratislava 23. septembra (TASR) - Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH) schválil vytvorenie Disciplinárneho senátu pre profesionálny hokej a zároveň zvolil troch jeho členov. Ide o inštitúciu v rámci Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (DK SZĽH), ktorá bude efektívne posudzovať disciplinárne previnenia v dvoch najvyšších domácich mužských súťažiach TIPOS Extralige a TIPOS Slovenskej hokejovej lige. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.



DK SZĽH bude naďalej riešiť podnety vo všetkých ostatných súťažiach pod gesciou SZĽH. Senát profesionálneho hokeja vzniká v rámci snahy o zefektívnenie riešenia sporných situácií a previnení sa voči disciplinárnemu poriadku v TEL a SHL. "Vznikom Senátu profesionálneho hokeja môžeme v súťažiach TIPOS Extraliga a TIPOS SHL aplikovať úpravu pravidiel ľadového hokeja IIHF, ktoré vo svojej súčasnej podobe už nepoznajú pojem takzvaný trest v hre a v týchto prípadoch preberie na seba kompetenciu rozhodovať novovzniknutý Senát. Je našou snahou posúvať TIPOS Extraligu i TIPOS Slovenskú hokejovú ligu dopredu v každom možnom aspekte. Výkonný výbor vytvorenie tohto orgánu prijal a zároveň zvolil jeho členov z návrhov, ktoré prišli od klubov," uviedol generálny sekretár SZĽH Miroslav Lažo. Členmi Senátu profesionálneho hokeja sa stali Tomáš Strémy, Martin Číž a Ivan Ďatelinka.



Zefektívnením prešla aj Disciplinárna komisia SZĽH. Výkonný výbor jej pri zjavných a nesporných previneniach voči disciplinárnemu poriadku umožnil prijať rozhodnutie bez potreby začatia disciplinárneho konania so všetkými administratívnymi úkonmi. To znamená, že trest môže byť prijatý okamžite bez potreby čakania na riadne zasadnutie členov komisie, ktoré sa koná spravidla každý štvrtok. V prípade nejasných situácií bude rovnako ako v minulosti nasledovať riadne disciplinárne konanie.



SZĽH sa zároveň dohodol s hokejovými rozhodcami na predĺžení kontraktu do sezóny 2027/28. "Výsledkom intenzívnych rokovaní z posledných týždňov je dohoda o navýšení odmien pre rozhodcov v seniorských súťažiach o 2,6 percenta, čo zodpovedá inflácii k júlu 2024 a rovnako ich zastropovaniu do sezóny 2027/28. Pri rozhodcoch v mládežníckych súťažiach prišlo k navýšeniu o 10 percent so snahou podporiť nábor a motivovať uchádzačov na funkciu rozhodcu. Rozšírenie rozhodcovskej základne a podporu arbitrov považujeme za dôležitú z hľadiska budúcnosti hokeja na Slovensku," dodal Lažo.