Vzpierač Cabala skončil na ME v dvojboji do 81 kg na 10. mieste

ME v Záhrebe - výsledky:



muži do 81 kg:



dvojboj: 1. Oscar Reyes (Tal.) 343 kg, 2. Batu Han Yüksel (Turec.) 339, 3. Rafik Harutjunjan (Arm.) 337,... 10. Sebastián CABALA (SR) 316



trh: 1. Reyes 155 kg 2. Yüksel 152, 3. Hmajak Misakjan (Rak.) 151,... 7. CABALA 143



nadhod: 1. Reyes 188 kg, 2. Harutjunjan 187, 3. Yüksel 187,... 11. CABALA 173







ženy do 71 kg:



dvojboj: 1. Loredana-Elena Tomová (Rum.) 240 kg, 2. Giulia Miserendinová (Tal.) 230, 3. Sarah Daviesová (V. Brit.)



trh: 1. Tomová 110, 2. Miserendinová 105, 3. Lisa Marie Schweizerová (Nem.) 103



nadhod: 1. Tomová 130 kg, 2. Daviesová 126, 3. Miserendinová 125





Jerevan 19. apríla (TASR) - Slovenský vzpierač Sebastián Cabala obsadil 10. miesto na ME v arménskom Jerevane v dvojboji v kategórii do 81 kg. Nad hlavu zdvihol dokopy 316 kg. Viac sa mu darilo v trhu, v ktorom skončil na 7. priečke výkonom 143 kg, keď mal úspešné všetky tri pokusy.V nadhode nezvládol druhý pokus na váhe 171 kg, no nechal si zvýšiť na 173 kg a uspel, čo mu stačilo na 11. miesto. Vo všetkých troch disciplínach predviedol najlepší výkon Talian Oscar Reyes. V dvojboji dosiahol výkon 343, v trhu 155 a v nadhode 188. Medzi ženami získala tri zlaté medaily v kategórii do 71 kg Rumunka Loredana-Elena Tomová.