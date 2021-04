Vzpierač K. Avagjan získal na ME v Moskve zlato v kategórii do 89 kg

výsledky:



muži do 89 kg: 1. Karen Avagjan (Arm.) 375 kg (175 kg/200 kg), 2. Revas Davitadze (Gruz.) 374 (171/203), 3. Andranik Karapetjan (Arm.) 365 (170/195)

Moskva 8. apríla (TASR) - Arménsky vzpierač Karen Avagjan získal na ME v Moskve zlatú medailu v kategórii do 89 kg. V dvojboji dosiahol výkon 375 kg. Striebro putuje do Gruzínska zásluhou Revasa Davitadzeho (374), bronz získal ďalší arménsky reprezentant Andranik Karapetjan (365).