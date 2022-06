Vzpierač Macura sa stal trojnásobným šampiónom na MS mládeže v Mexiku

MS mládeže vo vzpieraní, výsledky kategórie s účasťou SR:



Muži, nad 102 kg:



1. Vladimír MACURA (SR) 332 kg (trh 151 kg, nadhod 181),

2. Robledo Martinez (Kol.) 315 (140+175),

3. Marek Mateusz Gugala (Poľ.) 302 (135+167)

Leon 19. júna (TASR) - Slovenský vzpierač Vladimír Macura sa stal trojnásobným majstrom sveta do 17 rokov v kategórii nad 102 kg na MS mládeže v Mexiku.V najťažšej hmotnostnej kategórii zvíťazil v trhu (151 kg) aj v nadhode (181) a v celkovom súčte 332 kg triumfoval s presvedčivým náskokom 17 kg. Po tituloch na ME 2021 do 15-17 rokov je to pre neho ďalší významný úspech.S telesnou hmotnosťou 127,5 kg bol druhý najťažší v kategórii, viac kíl mal iba domáci Vizcarra Meza (132,3), ktorý skončil na 4. mieste. Macura bol jediný slovenský reprezentant na mládežníckom šampionáte v mexickom Lyone. Štartovali na ňom reprezentanti narodení v rokoch 2005-2009.