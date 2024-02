Vzpierač Rusev štvrtýkrát za sebou zvíťazil v kategórii do 55 kg

ME vo vzpieraní:



muži, do 55 kg:



1. Angel Rusev (Bulh.) 244 kg (tr 109 kg + nadhod 135 kg), 2. Ramini Šamilišvili (Gruz.) 241 (111+130), 3. Dschan Carkov (Bulh.) 235 (102+133), 4. Cristian Marian Luca (Rum.) 234 (106+128), 5. Muammer Sahin (Tur.) 233 (112+121); 6. Goderdsi Berdelidse (Gruz.) 230 (107+123)







ženy, do 49 kg:



1. Mihaela Valentina Cambeiová (Rum.) 199 kg (trh 90 kg + nadhod 109 kg), 2. Oliwia Weronika Drzazgová (Poľ.) 170 (74+96), 3. Tham Nguyenová (Ír.) 169 (74+95), 4. Sira Armengou I Castellová (Šp.) 164 (74+90), 5. Juliia Kowalowvá (Ukr.) 163 (70+93), 6. Mara Strzykalová (Lux.) 158 (66+92)



Sofia 13. februára (TASR) - Bulharský vzpierač Angel Rusev zvíťazil v kategórii do 55 na ME v Sofii. V súčte trhu a nadhodu dosiahol výkon 244 a pred strieborným Gruzíncom Raminim Šamilišvilim triumfoval o 3 kg. Dosiahol už svoj štvrtý titul majstra sveta za sebou, pričom kategórii do 55 kg kraľuje od triumfu na ME 2021. Rusev mal aj najlepší výkon v nadhode (135 kg), no v trhu bol najlepší Šamilišvili, ktorý dostal nad hlavu 111 kg. Bronzový Bulhar Dschan Carkov dosiahol v dvojboji súčet 235 kg.Aj Rumunka Mihaela Valentina Cambeiová obhájila zlato z ME 2023 v Jerevane. V kategórii do 49 kg dosiahla dosiahla v utorňajšej súťaži súčet 199 kg a pred striebornou Poľkou Oliwiou Weronikou Drzazgovou triumfovala o priepastných 29 kg. Zároveň dosiahla aj najlepšie výkony v trhu (90 kg) i nadhode (109). Bronz získala reprezentantka Írska Tham Nguyenová.