Vzpierač Karol Samko obsadil 13. miesto v kategórii do 96 kg

ME vo vzpieraní v Sofii:



muži - do 96 kg:



1. Hakob Mkrtschjan 375 kg (166 kg + 209 kg), 2. Dawit Howhannisjan (obaja Arm.) 374 (169+205), 3. Pawel Chadaševič 360 (165+195), 4. Julian Kurlovič (obaja neutrálny tím) 353 (157+196), 5. Anton Serdjukov (Ukr.) 352 (160+192), 6. Patryk Sawulski (Poľ.) 350 (158+192), ... 13. Karol SAMKO (SR) 331 (140+191)



do 102 kg:



1. Jauheni Zichanzou (neutrálny tím) 398 kg (181 kg+217 kg), 2. Samvel Gasparyan 396 (180+216), 3. Garik Karapetjan (obaja Arm.) 394 (182+212), 4. Siarhei Šarankou (neutrálny tím) 390 (178+212), 5. Irakli Shkheidze (Gruz.) 386 (174+212), 6. Tudor Bratu (Mold.) 385 (175+210)



ženy - do 87 kg:



1. Solfrid Koandová (Nór.) 280 kg (120+160), 2. Anastasija Maniewská (Ukr.) 230 (102+128), 3. Hripsime Churschudjanová 227 (105+122), 4. Tatew Hakobjanová (obe Arm.) 227 (103+124), 5. Busra Canová (Tur.) 227 (100+127), 6. Anne Sofie Vejsgaardová Jensenová (Dán.) 226 (107+119), ... 12. Nikola SENIČOVÁ 215 (97+118), 13. Lenka ŽEMBOVÁ (obe SR) 209 (94+115)





Sofia 20. februára (TASR) - Slovenská vzpieračka Nikola Seničová sa umiestnila na 12. mieste v kategórii do 87 na ME v Sofii. V dvojboji dosiahla súčet 215 kg, keď v trhu dostala nad hlavu 97 kg a v nadhode 118.Jej krajanka Lenka Žembová dosiahla najlepší výsledok vo výkonnostne slabšej B-skupine a umiestnila sa na celkovom 13. mieste. V trhu zvládla 94 kg, v nadhode 115 s celkovým súčtom 209. Suverénny triumf dosiahla Nórka Solfrid Koandová, ktorej dvojboj 280 kg (120+160) bol o priepastných 50 kg lepší než u striebornej Ukrajinky Anastasiji Maniewskej.Slovenský reprezentant Karol Samko obsadil 13. miesto v kategórii do 96 kg. Vo výkonnostne slabšej B-skupine dosiahol v dvojboji súčet 331 kg, keď v trhu dostal nad hlavu 140 kg a v nadhode 191 kg. Zvíťazil Hakob Mkrčjan z Arménska výkonom 375 kg (166 + 209).