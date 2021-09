Kostovová opäť dopovala, dostala zákaz činnosti na 8 rokov

Lausanne 30. septembra (TASR) – Bývalá majsterka sveta vo vzpieraní Bojanka Kostovová dostala vo štvrtok zákaz činnosti na 8 rokov pre opätovné užitie dopingu. Podľa Medzinárodnej testovacej agentúry mala Kostovová v apríli pozitívny test na steroid stanozol pri zisku titulu na ME v kategórii do 59-kilogramov.



Kostovová sa narodila sa v Bulharsku, ale neskôr získala občianstvo Azerbajdžanu, ktorý ju financoval. Kostovová mala zákaz od roku 2016 do roku 2018 po opätovnej analýze jej vzorky z OH 2012, kde sa umiestnila na piatom mieste. V tele jej našli steroid turinabol. Kostovová bola majsterkou sveta z roku 2015 a držiteľka svetového rekordu v kategórii do 58 kilogramov, ale o rok neskôr jej pre doping nepovolili účasť na OH v Riu.



Medzinárodná testovacia agentúra v pondelok oznámila zákaz činnosti pre doping aj pre troch ruských vzpieračov vrátane dvojnásobného majstra Európy Andreja Demanova. Informovala agentúra AP.