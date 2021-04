Vzpieranie ME: Rusev získal zlato v kategórii do 55 kg

ME vo vzpieraní

muži:

do 55 kg: 1. Angel Rusev (Bulh.) 258 kg (trh 111 kg + nadhod 147 kg), 2. Valentin Ionadi Iancu (Rum.) 248 (108+140), 3. Dmytro Voronovskij (Ukr.) 247 (110+137)



do 61 kg: 1. Stilyan Grozdev (Bulh.) 296 kg (136+160), 2. Šota Mišvelidze (Gruz.) 290 (135+155), 3. Ferdi Hardal (Tur.) 287 (130+157)





ženy:

do 55 kg: 1. Kamila Konotopová (Ukr.) 208 kg (95+113), 2. Svetlana Eršovová (Rus.) 200 (88+112), 3. Nina Sterckxová (Belg.) 197 (88+109)

Moskva 4. apríla (TASR) - Bulharský reprezentant Angel Rusev získal zlato na ME vo vzpieraní v kategórii do 55 kg. V nedeľňajšej súťaži dosiahol 111 kg v trhu a 147 kg v nadhode a uspel s celkovým výkonom 258 kg. V kategórii do 61 kg triumfoval jeho krajan Stilyan Grozdev výkonom 296 kg.