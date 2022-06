Vzpieračka Seničová skončila deviata v dvojboji v kategórii do 81 kg

výsledky:



muži do 89kg:



trh:

1. Antinio Pizzolato (Tal.) 175,

2. Andranik Karapetjan (Arm.) 174,

3. Karlos Nasar (Bul.) 171, ...

16. Peter POLÁČEK (SR) 140



nadhod:

1. Pizzolato 217,

2. Nasar 211,

3. Cristiano Ficco (Tal.) 206, ...

15. POLÁČEK 174



dvojboj:

1. Pizzolato 392 (175+217),

2. Nasar 382 (171+211),

3. Revaz Davitadze (Gruz.) 369 (171+198), ...

15. POLÁČEK 314 (140+174)







muži do 96 kg:



trh:

1. Davit Hovhannisjan 171 kg,

2. Ara Aghanjan (obaja Arm.) 190,

3. Tudor Bratu (Mol.) 165, ...

16. Viktor OSTROVSKÝ 137,

17. Karol SAMKO (obaja SR) 137



nadhod:

1. Romain Imadouchene (Fr.) 210,

2. Maksim Dombrovskij (Ukr.) 207,

3. Hovhannisjan 206, ...

10. SAMKO 186,

16. OSTROVSKÝ 172



dvojboj:

1. Hovhannisjan 377 (171+206),

2. Ara Aghanjan 375 (170+205),

3. Imadouchene 370 (160+210), ...

11. SAMKO,

17. OSTROVSKÝ







ženy do 81 kg:



trh:

1. Irina Dechová 116,

2. Alina Maruščaková (obe Ukr.) 108,

3. Nina Schrothová (Nem.) 101, ...

8. Lenka ŽEMBOVÁ 93,

10. Nikola SENIČOVÁ (obe SR) 91



nadhod:

1. Dechová 137,

2. Dilara Narinová (Tur.) 133,

3. Maruščaková 127, ...

9. SENIČOVÁ 111,

11. ŽEMBOVÁ 102



dvojboj:

1. Dechová 253 (116+137),

2. Maruščaková 235 (108+127),

3. Narinová 232 (99+133), ...

9. SENIČOVÁ 202 (91+111),

10. ŽEMBOVÁ 195 (93+102)





Tirana 4. júna (TASR) - Slovenská vzpieračka Nikola Seničová skončila deviata v dvojboji na majstrovstvách Európy v albánskej Tirane. V kategórii do 81 kg dosiahla výkon 202 kg (91kg+111kg). Triumfovala Ukrajinka Irina Dechová výkonom 253 kg (116+137), ktorá ovládla súťaž víťazstvom v trhu i nadhode. Ďalšia Slovenka Lenka Žembová skončila v súčte na desiatom mieste.Medzi mužmi do 96 kg sa z dvojice Karol Samko a Viktor Ostrovský lepšie umiestnil prvý menovaný, ktorý obsadil v dvojboji jedenáste miesto za 323 kg (137+186). Ostrovský skončil na sedemnástom mieste, druhý titul na podujatí pre Arménsko získal Davit Hovhannisjan výkonom 377 kg (171+206).V kategórii do 89 kg skončil Peter Poláček na 16. priečke, keď dosiahol celkový výsledok 314 kg (140+174). Triumfoval Talian Antonio Pizzolato s 382 kg (175+217).