Vzpieranie: Rusko sa nezúčastní kvalifikácie na OH2024 v Paríži

Lausanne 20. mája (TASR) - Ruskí vzpierači sa nezúčastnia kvalifikačného programu pre OH 2024 v Paríži. Vyhlásenie Medzinárodnej vzpieračskej federácie (IWF) citoval portál insidethegames.biz.



Trinástim športovcom s bieloruskými pasmi schválili účasť, ale z Ruskej federácie nikto neposlal potrebné dokumenty do stanoveného termínu.



Rusko minulý týždeň ostro reagovalo na podmienky účasti, ktoré stanovila IWF, a po uplynutí termínu zaslalo riadiacemu orgánu list, v ktorom uviedlo, že po konzultáciách so športovcami a po zasadnutí rady národnej federácie "čoskoro" odpovie.



Maxim Agapitov, prezident Ruskej vzpieračskej federácie, uviedol, že podmienky stanovené IWF, založené na odporúčaniach Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a podobné podmienkam v iných športoch sú "diskriminačné" a v rozpore s Olympijskou chartou.



"Okrem toho navrhovaný systém sankcií a pokút pre športovcov, ktorí porušia pravidlá spôsobilosti vyzerá, ako pokus o zdiskreditovanie ruských a bieloruských športovcov a zároveň ako snaha zlepšiť finančnú situáciu IWF," vyhlásil Agapitov.