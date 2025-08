Slovenská reprezentácia získala na ME kadetov 6 umiestnení v top 10

Dolný Kubín 1. augusta (TASR) - Slovenskí reprezentanti vo vzpieraní v uplynulých dňoch štartovali na majstrovstvách Európy do 15 a 17 rokov v Madride, kde si zmerali sily s elitou starého kontinentu. Najlepší výsledok dosiahla členka Národného športového centra Linda Svrčková, ktorá si v hmotnostnej kategórii do 63 kg vzpieračiek do 15 rokov vybojovala 2. miesto výkonom 165 kg v dvojboji (72 kg v trhu, 93 kg v nadhode).



Talentovaná Žilinčanka Lucia Vecelová vo svojej európskej premiére obsadila 5. miesto v kategórii do 15 rokov vo váhe do 69 kg výkonom 179 kg (76 kg trh, 103 kg nadhod), 7. miesto patrilo Košičanke Ráchel Závackej v kategórii do 17 rokov vo váhe 63 kg s dvojbojovým výkonom 171 kg (78 kg trh, 93 kg nadhod). „Dievčatá potvrdili, že sú momentálne o krok pred chlapcami. Výsledky Lindy alebo Lucie sú toho dôkazom. Smolné preteky si vybrala Ráchel, ktorej súťaž nevyšla. V prípade atakovania čísel z prípravy, by jednoznačne obsadila medailovú pozíciu. Pretekári boli dobré pripravení, posledné spoločné sústredenie, ktoré bolo zamerané na zdokonaľovanie techniky ukončili tri dni pred odletom na ME. Počas poslaných dní mali menšie zdravotné problém chlapci, tieto sme však počas pobytu spoločne s našou fyzioterapeutkou postupne odstránili a väčšina pretekárov prekročila svoje osobné rekordy,“ uviedol predseda Slovenského zväzu vzpierania Tomáš Chovanec v tlačovej správe.



Najbližším vrcholom sezóny juniorov budú na prelome októbra a novembra majstrovstvá Európy do 20 a 23 rokov v albánskej Tirane. „Momentálne majú splnení limit na ME 3 pretekári a 5 pretekárok. Naše družstvo má smelé ambície, a preto máme v pláne doplniť ďalšie reprezentačné sústredenia do nášho kalendára, aby sme našim reprezentantom vytvoril vhodné podmienky na tréning,“ doplnil Chovanec.