Vzpierač Binay z Turecka dopoval, diskvalifikovali ho z OH 2012

Berlín 9. júla (TASR) - Tureckého vzpierača Meteho Binaya diskvalifikovali z olympijských hier 2012 v Londýne po tom, čo pri opätovnom testovaní odhalili v jeho vzorke zakázanú látku. Vo štvrtok to oznámil Medzinárodný olympijský výbor (MOV).



Tridsaťpäťročný Binay, ktorý skončil na OH v Londýne na šiestom mieste v kategórii do 69 kg, mal pozitívny test na steroid stanozolol. Informovala agentúra dpa.