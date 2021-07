Úradujúci majster Európy vo vzpieraní neprešiel dopingovou kontrolou

Ankara 9. júla (TASR) - Úradujúci majster Európy vo vzpieraní Daniyar Ismayilov z Turecka neprešiel dopingovou kontrolou. Zlatý z Moskvy v kategórii do 73 kg však nebol v nominácii pre OH v Tokiu.



Ismayilov získal aj striebornú medailu na OH 2016 v Riu de Janeiru v kategórii do 69 kg. Turecko pre viaceré dopingové prípady v nedávnej minulosti mohlo nominovať na OH v Tokiu iba jedného muža a jednu ženu. Názov zakázanej látky v tele vzpierača tamojšia federácia nezverejnila. Správu priniesla AP.