Vyšetrovanie IWF odhalilo miliónovú spreneveru i krytie dopingu

Budapešť 4. júna (TASR) - Nezávislé vyšetrovanie Medzinárodnej vzpieračskej federácie (IWF) odhalilo krytie dopingu i chýbajúce milióny dolárov. Oznámil to šéf komisie Richard McLaren, ktorý v minulosti vyšetroval aj doping v ruskom športe.



Podľa jeho správy objavili štyridsať pozitívnych testov, ktoré v IFW úmyselne zamlčali, a umožnili športovcom zúčastniť sa na vrcholných podujatiach vrátane vlaňajších MS v Thajsku. Niektorí dokonca získali medaily. "Keď Svetová antidopingová agentúra (WADA) dostane kompletnú správu, môže prijať adekvátne kroky," uviedla WADA v stanovisku.



McLaren označil bývalého maďarského prezidenta IWF Tamása Ajána za autokratického vodcu, ktorý inkasoval do vlastného vrecka pokuty za dopingové prehrešky z národných federácii a neváhal spreneveriť aj sponzorské peniaze. Celkovo vyšetrovatelia objavili nezaúčtovaných takmer 10,5 milióna dolárov. "Kontrolné orgány nemali vedomosť o finančných tokoch ani tajných účtoch a transakciách. Naše zistenia by mohli zaujímať aj orgány činné v trestnom konaní," citovala McLarena agentúra AP.



Aján tiež využíval korupčný systém pri voľbách, prostredníctvom ktorého sa udržiaval pri moci. Kupovaním hlasov tiež dosadzoval spriaznené osoby na vedúce pozície v národných federáciách. Osemdesiatjedenročný Maďar rezignoval v apríli po dvadsiatich rokoch vo funkcii hlavy IWF. Celkovo prežil v štruktúrach federácie 44 rokov. Ako prvá upozornila na podozrivé machinácie v januári nemecká verejnoprávna televízia ARD.