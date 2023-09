Vzpieranie: Zlato do 109 kg získal Djurajev

muži - do 109 kg



1. Akbar Djurajev (Uzb.) 415 kg (189 kg/226 kg), 2. Ruslan Nurudinov (Uzb.) 407 (180/227), 3. Dadaš Dadašbajli (Azer.) 403 (180/223)



trh: 1. Akbar Djuraev 189, 2. Christo Christov (Bul.) 181, 3. Ruslan Nurudinov a Dadaš Dadašbajli 180



nadhod: 1. Ruslan Nurudinov 227, 2. Akbar Djurajev 226, 3. Dadaš Dadašbajli 223







muži - nad 109 kg :



1. Lašha Talachadze (Gruz.) 473 kg (220 kg/253 kg), 2. Warasdat Lalajan (Arm.) 460 (212/248), 3. Gor Minasjan (Arm.) 459 (213/246)



trh: 1. Lašha Talachadze 220, 2. Gor Minasjan 213, 3. Warasdat Lalajan 212



nadhod: 1. Lašha Talachadze 253, 2. Simon Martirosjan (Arm.) 250, 3. Ali Davoudi (Irán) 249



ženy-nad 87 kg :



1. Park Hyejeong (Kór.rep.) 289 kg (124 kg/165 kg), 2. Mary Anne Theisenová (USA) 277 (117/160), 3. Lisseth Betzaidová (Ekv.) 276 (121/155),



trh: 1. Park Hyejeong 124, 2. Lisseth Betzaidová 121, 3. Halima Abbasová (Egyp.) 120



nadhod: 1. Park Hyejeong 165, 2. Mary Anne Theisenová 160, 3. Lisseth Betzaidová 155

Rijád 14. septembra (TASR) - Uzbecký vzpierač Akbar Djurajev zvíťazil na MS v saudskoarabskom Rijáde v kategórii do 109 kg. V dvojboji dosiahol súčet 415 kg, pričom triumfoval aj v disciplíne trh (189). Druhý skončil jeho krajan Ruslan Nurudinov, ktorý zaostal o 8 kg. Tretí bol Dadaš Dadašbajli z Azerbajdžanu.V kategórii mužov nad 109 kg získal zlatú medailu gruzínsky reprezentant Lašha Talachadze súčtom 473 kg, pričom triumfoval aj v oboch disciplínach samostatne. Striebro vybojoval Warasdat Lalajan z Arménska a bronz poputoval taktiež do Arménska zásluhou Gora Minasjana.Reprezentantka Kórejskej republiky Park Hyejeong triumfovala v kategórii žien nad 87 kg s výkonom 289 kg. Hyejeong zvíťazila aj v oboch disciplínach samostatne. Američanka Mary Anne Theisenová obsadila druhé miesto so stratou 12 kg na víťazku. Na tretej priečke figuruje Ekvádorčanka Lisseth Betzaidová , ktorej ušla strieborná medaila o jediný kilogram.