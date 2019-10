WADA chce do konca novembra rozhodnúť, či Rusi manipulovali dáta

Montreal 29. októbra (TASR) - Svetová antidopingová agentúra (WADA) chce do konca novembra rozhodnúť, či Rusko manipulovalo s dátami odovzdanými z moskovského antidopingového laboratória pre účely vyšetrovania škandálu štátom riadeného dopingu.



Odvolacia a revízna komisia (CRC) WADA získala od ruskej strany všetky reakcie na obvinenie o falšovaní dát a ocitla sa v procese rozhodovania. Žiadny časový limit na určenie verdiktu však CRC nedostala.



Dáta, ktoré získala WADA z moskovského laboratória, mohli obsahovať až tisíce zmien. Priznal to šéf Ruskej antidopingovej agentúry (RUSADA) Jurij Ganus v rozhovore pre nemecké periodikum Der Spiegel. Podľa jeho slov sa s dátami manipulovalo na prelome rokov 2018 a 2019, keď WADA čakala na ich sprístupnenie. Zásahy sa mohli týkať aj mien športovcov.



Sprístupnenie dát z moskovského laboratória bolo jednou z podmienok WADA pre opätovné začlenenie RUSADA do celosvetovej organizácie. Rusi ich vydanie viackrát odložili, napokon však stihli termín a WADA ich prijala späť. Po analýze však odhalili nezrovnalosti. Ganus už skôr zverejnil podozrenie, že s dátami manipulovali ruské štátne orgány, ktoré mali dokumenty pod dohľadom.