WADA nedostala žiadne dôkazy o pochybení v prípade čínskych plavcov

Peking 22. apríla (TASR) - Predseda Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) Witold Banka v pondelok uviedol, že jeho organizácia nedostala "žiadne dôveryhodné dôkazy o pochybení" počas vyšetrovania prípadu čínskych plavcov. Dvadsaťtri ich malo pred OH v Tokiu pozitívny test na zakázaný trimetazidín používaný pri liečbe ochorení srdca.



Číňania mohli súťažiť v Tokiu napriek tomu, že im pred olympiádou vyšli testy pozitívne. WADA a Medzinárodná plavecká federácia (WA) totiž údajne dali za pravdu čínskym antidopingovým predstaviteľom, podľa ktorých boli odobrané vzorky športovcov kontaminované. Uviedol to vo svojom sobotňajšom vydaní austrálsky denník Daily Telegraph. WADA reagovala, že informácie zverejnené v periodiku sú zavádzajúce. "Po dlhých rozhovoroch s naším vedeckým oddelením, oddelením pre právne záležitosti a oddelením pre spravodajské vyšetrovanie, môžem povedať, že v každej fáze WADA dodržala celý riadny proces. Svedomito vyšetrila všetky línie vyšetrovania v tejto veci. Ak by sme to teraz mali urobiť znova, urobili by sme presne to isté," uviedol šéfa WADA.



Čína označila v pondelok správy za falošné. "Nezakladajú sa na pravde. Aj WADA dala na celú záležitosť jasnú odpoveď, keď uviedla, že neexistuje žiaden jasný dôkaz o zámernom užití nedovolených podporných prostriedkov," citovala agentúra AFP slová Wanga Wenpina, hovorcu čínskeho ministra zahraničných vecí.



Podľa austrálskeho denníka The Daily Telegraph mali plavci pozitívne testy na zakázaný trimetazidín, ktorý sa používa pri liečbe choroby srdca. Kontrolou neprešli v tréningovom kempe niekoľko mesiacov pred štartom OH 2020 v Tokiu, ktoré museli pre pandémiu koronavírusu napokon odložiť o rok. Čínski antidopingoví úradníci však zistili, že vzorky spadajú pod štatistiku nepriaznivých analytických nálezov (AAF). Nakoniec označili vzorky za pozitívne ako výsledok kontaminácie. Plavcov očistili od dopingových previnení a neudelili im žiadne tresty. Tridsaťčlenná plavecká výprava Číny získala v Tokiu dokopy šesť medailí, z toho tri zlaté.