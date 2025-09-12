< sekcia Šport
WADA obvinila Keňu z nedodržiavania predpisov, hrozia jej sankcie
Kenská národná antidopingová agentúra podľa WADA stále nesplnila niekoľko kritických požiadaviek po audite z mája 2024.
Autor TASR
Montreal 12. septembra (TASR) - Svetová antidopingová agentúra (WADA) formálne obvinila Keňu z nedodržiavania predpisov. Africkej krajine tak hrozia rôzne sankcie.
Kenská národná antidopingová agentúra podľa WADA stále nesplnila niekoľko kritických požiadaviek po audite z mája 2024. Keňa má na napadnutie obvinenia alebo vykonanie požadovaných zmien 21 dní. V opačnom prípade pribudne na sankčný zoznam, pripomenula agentúra AFP.
Na oficiálnom zozname celkov, ktoré nedodržiavajú dopingové pravidlá, momentálne figurujú štyria signatári kódexu WADA. Z krajín sú to Rusko a Srí Lanka, spomedzi federácií Medzinárodná federácia baskickej peloty (FIPV) a Medzinárodná federácia fitnesu a kulturistiky (IFBB).
