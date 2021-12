WADA preverí, či plavec Sun Jang neporušil svoj štvorročný dištanc

Montreal 19. decembra (TASR) - Svetová antidopingová agentúra (WADA) preverí podozrenia, podľa ktorých mal čínsky plavec Sun Jang porušiť štvorročný dištanc. Objavili sa totiž informácie, že trojnásobný olympijský šampión napriek zákazu trénoval vo vládou podporovanom zariadení. Údajne sa pripravuje na možný návrat na OH 2024.



Ak by boli podozrenia pravdivé, jeho suspendácia by začala plynúť nanovo a znemožnila by mu účasť na olympijských hrách v Paríži. Športový arbitrážny súd (CAS) mu zakázal športovú činnosť v júni 2021, keď odmietol spolupracovať s dopingovými inšpektormi. Pôvodne mu pritom hrozil až osemročný trest.



Terajší dištanc platí spätne od februára 2020, jeho presná dĺžka je štyri roky a tri mesiace a vyradil ho z OH v Tokiu i Ázijských hier 2022. Pre doping Číňana už raz suspendovali, v roku 2014 dostal trojmesačný trest. Jedenásťnásobný majster sveta vždy trval na svojej nevine a na tom, že ľudia, ktorí ho testovali, nemali potrebnú kvalifikáciu. Informácie priniesla agentúra AFP.