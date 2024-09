WADA sa v prípade Sinnera odvolala a žiada aspoň ročný dištanc

Montreal 28. septembra (TASR) - Svetová antidopingová agentúra (WADA) podala odvolanie na Športový arbitrážny súd (CAS) v prípade lídra svetového rebríčka Jannika Sinnera a žiada, aby taliansky tenista dostal ročný alebo dvojročný dištanc.



Dvadsaťtriročný Sinner mal v marci dvakrát pozitívny test na anabolický steroid, Medzinárodná agentúra pre tenisovú integritu (ITIA) ho však v auguste zbavila obvinení a vyhlásila ho za nevinného. Akceptovala hráčovo vysvetlenie, že zakázaný clostebol sa do jeho tela dostal pomocou masážneho spreja, ktorý použil jeden z členov jeho tímu.



WADA Sinnerovo vysvetlenie nestačí. "Zastávame názor, že nález 'bez zavinenia alebo z nedbanlivosti' nie je v súlade s platnými pravidlami. Žiadame o zákaz činnosti v období od jedného do dvoch rokov. Nesnažíme sa o odobratie akýchkoľvek výsledkov, okrem tých, ktoré už nariadil súd prvého stupňa," citovala z vyhlásenia orgánu agentúra AFP.



Po pozitívnom teste prišiel Talian o body a prémie, ktoré získal na turnaji ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells. Momentálne súťaží na turnaji ATP v Pekingu, kde ho čaká štvrťfinále proti Čechovi Jiřímu Lehečkovi. "Nemôžeme mať všetko pod kontrolou. Samozrejme, som veľmi sklamaný a tiež prekvapený. Mali sme tri pojednávania, pričom všetky z môjho pohľadu dopadli pozitívne. Možno sa chcú len uistiť, že je všetko správne," uviedol Sinner, ktorý v tejto sezóne získal titul vo dvojhre na grandslamoch Australian Open i US Open.