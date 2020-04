WADA zhromaždila dôkazy, ďalší ruskí športovci budú čeliť obvineniam

Montreal 30. apríla (TASR) - Ďalšia vlna ruských športovcov by mohla čeliť dopingovým obvineniam po tom, čo Svetová antidopingová agentúra (WADA) vo štvrtok oznámila dokončenie vyšetrovania rozsiahleho množstva dôkazov. Po získaní archívnych údajov z moskovského antidopingového laboratória sa vyšetrovatelia WADA zamerali na cieľovú skupinu 298 športovcov a zostavili balíčky dôkazov pre ďalšie orgány činné v trestnom konaní, aby ich mohli stíhať.



WADA informovala, že dôkazy sa týkajú športovcov z 27 športových odvetví, no konkrétne ich nemenovala. Postúpila ich 29 antidopingovým organizáciám, 27 medzinárodným federáciám a jednej organizácii, ktorá usporadúva významné športové podujatie. Až v 145 súboroch z celkového počtu 298 našla WADA známky manipulácie.



"WADA v uplynulých piatich rokoch venovala svoj čas a zdroje predovšetkým ruskej dopingovej kríze. Chcel by som sa poďakovať našim vyšetrovateľom za usilovnosť, profesionalitu a odbornosť, ako aj jednotlivým organizáciám za ich pokračujúcu spoluprácu pri ochrane čistého športu," uviedol vo vyhlásení prezident WADA Witold Banka. Informácie pochádzajú z agentúr AP a AFP.