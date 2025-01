Wagner vylúčil pre zranenie účasť na tohtoročných ME

Orlando 2. januára (TASR) - Nemecký basketbalistka Moritz Wagner vylúčil v dôsledku svojho zranenia účasť na tohtoročných majstrovstvách Európy, ktoré sa uskutočnia od 27. augusta do 14. septembra na Cypre, vo Fínsku, Poľsku a Lotyšsku.



Dvadsaťsedemročný krídelník mal nakročené v drese Orlanda Magic k životnej sezóne a bol jeden z kandidátov na ocenenie pre najlepšieho striedajúceho hráča roka v NBA. Pred vianočnými sviatkami si však v stretnutí s Miami Heat roztrhol predný krížny väz. V dôsledku závažnosti zranenia a následnej operácie, sa pre reprezentanta Nemecka predčasne skončila aktuálna sezóna.



"Jednoducho povedané, nemá to zmysel. Človek by sa mal oslobodiť od akéhokoľvek tlaku a stanovenia si dátumu. Všetko musí byť realistické," uviedol jeho brat Franz vo svojom podcaste. Dvadsaťsedemročný basketbalista tak vynechá druhý európsky šampionát za sebou. Na predošlom turnaji sa nemohol zúčastniť pre zranenie členka.