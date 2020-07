Wagner z rodinných dôvodov odišiel z čínskeho Tchien-ťin Tche-ta

Šanghaj 25. júla (TASR) - Nemecký futbalista Sandro Wagner tesne pred štartom najvyššej čínskej súťaže nečakane opustil klub Tchien-ťin Tche-ta. Rozhodol sa tak z rodinných dôvodov.



Tridsaťdvaročný útočník, ktorý má na konte osem štartov a päť gólov v národnom mužstve, prišiel do Tchien-ťinu vlani v januári za päť miliónov eur z Bayernu Mníchov. V 26 vystúpeniach nastrieľal 12 gólov a pomohol tímu k siedmemu miestu v Superlige. "Spoločne sme absolvovali jednu z najlepších sezón v histórii klubu. Som hrdý, že som mohol byť jej súčasťou. Teraz však prosím všetkých o pochopenie, odchádzam z klubu z rodinných dôvodov. Je mi ľúto, že sa v roku 2020 neuvidíme, no želám klubu iba to najlepšie," napísal Wagner v liste fanúšikom Tchien-ťinu.



Pôvodne sa mala sezóna v čínskej Superlige začať už 22. februára, no šíriaci sa koronavírus spôsobil jej odklad. Tchien-ťin Tche-ta, ktorý trénuje Wagnerov krajan Uli Stielike, odštartuje nový ročník pondelkovým domácim zápasom so Šanghaj SIPG. Informáciu priniesla agentúra AFP.