Francúzsky futbalista Wahi sa stal najdrahšou posilou Lensu

Lens 21. augusta (TASR) - Francúzsky futbalista Elye Wahi prestúpil z Montpellieru do Racingu Lens. Vicemajster uplynulého ročníka Ligue 1 zaplatil za dvadsaťročného útočník 30 miliónov eur. Wahi by mal byť náhradou za Louisa Opendu, ktorý po vydarenom ročníku prestúpil do Lipska.



Wahi nastrieľal v sezóne 2022/23 za Montpellier 19 ligových gólov a patril do prvej desiatky kanonierov. Veľmi blízko k jeho podpisu bola FC Chelsea, do hry sa však vložil Lens, ktorý má výhodu v podobe účasti v skupinovej fáze Ligy majstrov. "Podpis zmluvy s Elyem Wahim je pre klub silným znakom ambícií. Je to jedna z veľkých nádejí francúzskeho futbalu. Vo veku 20 rokov z neho okrem sily a zručností na vysokej úrovni vyžaruje aj veľký charakter a zrelosť," uviedol na oficiálnej klubovej stránke výkonný riaditeľ Lensu Arnaud Pouille.



Francúzsky mládežnícky reprezentant sa zároveň stal najdrahšou posilou v histórii klubu. S novým zamestnávateľom podpísal kontrakt do júna 2028.