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Wahimu umožnili vstup do Kanady, proti Nemecku si zahrá
Hráča Eintrachtu Frankfurt pôvodne nechceli pustiť do krajiny z dôvodu podozrenia z manipulácie zápasov.
Autor TASR
Toronto 18. júna (TASR) - Útočníkovi futbalovej reprezentácie Pobrežia Slonoviny Elye Wahimu umožnili vstup do Kanady na druhý zápas jeho národného tímu na majstrovstvách sveta proti Nemecku. Hráča Eintrachtu Frankfurt pôvodne nechceli pustiť do krajiny z dôvodu podozrenia z manipulácie zápasov.
Podľa agentúry AFP kanadské úrady požiadali o viac informácií o Wahiho právnej situácii. „Elye Wahi v tejto fáze nečelí obvineniam a nepodlieha žiadnym súdnym obmedzeniam,“ povedal vo štvrtok jeho právnik.
Dvadsaťdeväťročného útočníka zadržali 29. mája pre podozrenie z manipulácie zápasov. Konkrétne sa prípad Wahiho, ktorý išiel v januári na hosťovanie do OGC Nice, týka stretnutia francúzskej Ligue 1 zo 17. mája, uvádza The Athletic. Wahi je podozrivý, že v tomto dueli proti FC Metz úmyselne dostal žltú kartu. Francúzska futbalová liga uviedla, že zaznamenala nezvyčajnú aktivitu v medzinárodnom stávkovaní na tento zápas – mimoriadne vysoký počet stávok bol práve na to, že Wahi dostane žltú kartu. Liga následne kontaktovala francúzske justičné orgány.
Wahi sa napriek tomu mohol presunúť s národným tímom do USA a nastúpil v základnej zostave pri víťazstve nad Ekvádorom 1:0.
Podľa agentúry AFP kanadské úrady požiadali o viac informácií o Wahiho právnej situácii. „Elye Wahi v tejto fáze nečelí obvineniam a nepodlieha žiadnym súdnym obmedzeniam,“ povedal vo štvrtok jeho právnik.
Dvadsaťdeväťročného útočníka zadržali 29. mája pre podozrenie z manipulácie zápasov. Konkrétne sa prípad Wahiho, ktorý išiel v januári na hosťovanie do OGC Nice, týka stretnutia francúzskej Ligue 1 zo 17. mája, uvádza The Athletic. Wahi je podozrivý, že v tomto dueli proti FC Metz úmyselne dostal žltú kartu. Francúzska futbalová liga uviedla, že zaznamenala nezvyčajnú aktivitu v medzinárodnom stávkovaní na tento zápas – mimoriadne vysoký počet stávok bol práve na to, že Wahi dostane žltú kartu. Liga následne kontaktovala francúzske justičné orgány.
Wahi sa napriek tomu mohol presunúť s národným tímom do USA a nastúpil v základnej zostave pri víťazstve nad Ekvádorom 1:0.