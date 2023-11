Wales ide do play off, semifinálového súpera mu určí štvrtkový žreb

účastníci play off:



A-vetva: Poľsko, Estónsko, Wales a jeden z trojice Fínsko/Ukrajina/Island



B-vetva: Izrael, Bosna a Hercegovina a dvaja z trojice Fínsko/Ukrajina/Island



C-vetva: Gruzínsko, Grécko, Kazachstan, Luxembursko







semifinálové dvojice play off:



A-vetva: Poľsko - Estónsko, Wales - Fínsko/Ukrajina/Island



B-vetva: Izrael - Ukrajina/Island, Bosna a Hercegovina - Fínsko/Island



C-vetva: Gruzínsko - Luxembursko, Grécko - Kazachstan







najbližšie termíny pred ME 2024:



23. novembra: žreb play off



2. decembra: žreb skupín záverečného turnaja



21. marca: semifinále play off



26. marca: finále play off

Bratislava 21. novembra (TASR) - Wales skompletizoval v utorok zoznam tímov, ktoré budú o postup na futbalové EURO 2024 bojovať cez play off Ligy národov. Ostrovný tím sa v semifinále A-vetvy stretne s jedným z trojice Fínsko, Ukrajina, Island, súpera určí štvrtkový žreb.Zo súbojov play off vzídu v marci zostávajúci traja účastníci ME. V A-vetve je istá už semifinálová dvojica Poľsko - Estónsko. V B-vetve sa s určitosťou predstavia Izrael a Bosna a Hercegovina, o zvyšných účastníkoch rozhodne žreb. Izrael sa stretne s Ukrajinou alebo Islandom, Bosna bude čeliť jednému z dvojice Fínsko, Ukrajina. Známe je kompletné zloženie C-vetvy, Gruzínsko sa v semifinále stretne s Luxemburskom, víťaz tohto duelu nastúpi vo finále proti lepšiemu z dvojice Grécko - Kazachstan.Žreb play off sa uskutoční vo štvrtok vo švajčiarskom Nyone. Semifinále play off je na programe 21. marca, finále 26. marca 2024.