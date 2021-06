Wales nemá veľké oči, aj Švajčiari sú realisti

A-skupina:



WALES - ŠVAJČIARSKO /sobota 15.00 SELČ, Olympijský štadión v Baku/



Rozhodcovia: Clement Turpin - Nicolas Danos, Cyril Gringore (všetci Fr.)



Predpokladané zostavy:

Wales: Ward - Mepham, Rodon, Davies - Roberts, Allen, Ampadu, Williams - James, Wilson, Bale



Švajčiarsko: Sommer - Elvedi, Schär, Akanji - Mbabu, Zakaria, Xhaka, Rodríguez - Shaqiri, Embolo, Seferovič

Baku 11. júna (TASR) - Sobotňajší súboj medzi Walesom a Švajčiarskom v A-skupine futbalových ME 2020 nebude mať výrazného favorita. Helvéti potvrdili svoje kvality v kvalifikácii, keď postúpili zo svojej skupiny z prvého miesta, no ich súper sa na predchádzajúcom európskom šampionáte prebojoval až do semifinále. Duel sa začne v Baku o 15.00 SELČ, rozhodovať bude Francúz Clement Turpin.Oba tímy sa predtým stretli v kvalifikácii ME 2012, z víťazstva sa vždy tešili domáci. V histórii si obe mužstvá zmerali sily sedemkrát, päťkrát triumfovali Švajčiari.Wales sa dostal na záverečný turnaj cez kvalifikačnú E-skupinu. Obsadil v nej druhú priečku o bod pred Slovenskom.vyhlásil dočasný tréner Walesu Robert Page.Na kontinentálnom šampionáte čaká Wales druhá účasť za sebou i celkovo. Hoci obhajuje semifinále, na turnaj neprichádza s veľkými očami.povedal Page.Švajčiari majú viac skúseností z vrcholných podujatí. Nastúpia na piate ME a na štvrtý záverečný turnaj v sérii. Pred piatimi rokmi vypadli v osemfinále s Poliakmi po jedenástkovom rozstrele. Až desať hráčov v súčasnej nominácii absolvovalo aj predchádzajúce ME.V kvalifikačnej D-skupine obsadili Helvéti prvú priečku s jednobodovým náskokom pred Dánskom a štvorbodovým pred Írskom. Z predchádzajúcich štrnástich súťažných duelov prehrali iba raz, v októbri 2019 s Dánskom 0:1. Tréner Vladimir Petkovič napriek tomu deklaroval rešpekt pred súperom: