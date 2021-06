Wales zachránil Moore, Švajčiari cítia, že stratili dva body

Baku 13. júna (TASR) - S hlavou obandážovanou rovnakou farbou ako jeho červený dres, strelil útočník Kieffer Moore gól, ktorý Wales potreboval. Futbalisti z ostrovnej krajiny vstúpili do turnaja Euro 2020 remízou 1:1 proti Švajčiarom.



Moore si v 74. minúte nabehol na center Joea Morella a umiestnenou hlavičkou na vzdialenejšiu žrď prekonal Yanna Sommera. Švajčiari mali v Baku herne navrch, ale skórovali len raz, keď sa takisto hlavou po rohovom kope presadil zblízka Breel Embolo. Päť minút pred koncom sa Švajčiari chvíľu tešili z druhého zásahu, ale gól Maria Gavranovica pre tesný ofsajd neplatil.



Príbeh 196 cm vysokého Moorea je pôsobivý. Kariéru začínal na amatérskej úrovni na juhozápade Anglicka a popri futbale pracoval ako záchranár. Postupne sa prepracoval do druhej anglickej ligy, v roku 2019 zažil reprezentačný debut ako 27-ročný. Gól na EURO je jeho najväčším úspechom v zaujímavej kariére. "Teším sa, že som skóroval, ale najmä som rád za bod. Chceli sme vyhrať, no remíza z úvodného zápasu je dobrá," povedal podľa agentúry AP Moore, ktorý sa zranil v prvom polčase po zrážke s Kevinom Mbabuom. Z ihriska odišiel so zakrvavenou hlavou, ale po ošetrení sa vrátil. Za Wales strelil útočník Cardiffu šiesty gól, z toho štvrtý hlavou.



Švajčiari mali viac z hry, ale nepremenili šance. Presadil sa len útočník Mönchengladbachu Embolo, keď v 49. minúte hlavou skóroval po rohovom kope Xherdana Shaqiriho. "Hrali sme dobre, škoda, že nevyhrali. Myslím, že sme si to zaslúžili. Stratili sme dva body," povedal Embolo.



Semifinalista Euro 2016 Wales neprehral sedem z posledných deviatich zápasov pod vedením zastupujúceho trénera Roberta Pagea. Tím nevedie Ryan Giggs, ktorý čelí obvineniam z napadnutia dvoch žien. "Ukázali sme nezlomnosť a odhodlanie. Musíme to použiť ako odrazový mostík do ďalších zápasoch," dodal kapitán Walesanov Gareth Bale.



Zápas sledovalo len 8782 divákov, hoci úrady v Azerbajdžane dovolili na zápasy v Baku návštevnosť do 31.000. Na čele A-skupiny je Taliansko, ktoré v otváracom zápase v Ríme zdolalo Turecko 3:0. Wales aj Švajčiarov čakajú ešte dva zápasy proti Turkom v Baku, kde sa očakáva veľká podpora tureckých priaznivcov. Taliani odohrajú všetky tri zápasy v skupine na olympijskom štadióne v Ríme.