Wales zdolal v Baku Turecko a priblížil sa k postupu

A-skupina - 2. kolo:

Baku



Turecko - Wales 0:2 (0:2)



Góly: 43. Ramsey, 90.+4. Roberts.

Rozhodovali: Dias – Tavares, Soares (všetci Port.), ŽK: Yilmaz, Calhanoglu - Davies, Mepham.



Turecko: Cakir - Celik, Ayhan, Söyüncü, Meras (72. Muldur) - Yokuslu (46. Demiral) - Karaman (75. Dervisoglu), Calhanoglu, Tufan (46. Yazici), Ünder (83. Kahveci) - Yilmaz

Wales: Ward - Roberts, Mepham, Rodon, Davies - Morrell, Allen (73. Ampadu) - Bale, Ramsey (85. Wilson), James (90.+ Williams) - Moore



1. WALES 2 1 1 0 3:1 + 2 4

2. TALIANSKO 1 1 0 0 3:0 + 3 3

3. ŠVAJČIARSKO 1 0 1 0 1:1 + 0 1

4. TURECKO 2 0 0 2 0:5 - 5 0



Baku 16. júna (TASR) - Futbalisti Walesu zvíťazili v zápase A-skupiny na EURO 2020 nad Tureckom 2:0 a priblížili sa k postupu do osemfinále. Na konte majú štyri body. Turci sú bez bodu poslední.O góly Walesu sa postarali v záveroch polčasov Aaron Ramsey a Connor Roberts, pri oboch asistoval Gareth Bale. Ten mohol v 61. minúte aj skórovať, ale nepremenil pokutový kop. Hráči Walesu nastúpia na posledný tretí zápas v základnej skupine v nedeľu 20. júna o 18.00 SELČ proti Taliansku. Turci budú hrať v rovnakom čase so Švajčiarskom.Prvý polčas priniesol zaujímavý futbal so šancami na oboch stranách. V 6. minúte sa Ramsay dostal za obranu Turecka, efektne si poradil s obrancom, ale prízemnú strelu namieril len do brankára Cakira. Turci odpovedali strelou Yilmaza, ktorý po rýchlej akcii namieril tesne vedľa bránky. V 24. minúte Turci opäť zabudli na Ramseyho, ktorý však po spracovaní lopty prestrelil bránku. Zmenu skóre krátko na to nepriniesla ani hlavička Ayhana, čo mohlo Turkov mrzieť dvojnásobne. Ramsey v 42. minúte využil svoj ďalší nábeh za obranu súpera, keď ho ideálne vysunul Bale a otvoril skóre - 0:1.Na šance bohatý bol aj druhý polčas, aj ten napokon vyznel pre Wales. V 54. minúte neuspel Yilmaz, ktorý zblízka neprekonal waleského brankára Warda. V 57. minúte neuspel ani Ramsay a náskok Walesu sa nezmenil ani v 61. minúte po pokutovom kope Walesu. Faulovaný Bale z 11 metrov prestrelil Cakirovu bránku. Bale mal šancu skórovať aj v 79. minúte, ale tureckého brankára neprekonal ani hlavičkou. Turci mali sľubnú šancu vyrovnať v 87. minúte, keď po rohovom kope hlavičkoval Demiral, ale Ward sa nenechal prekvapiť. V nadstavenom čase sa Wales dostal do protiútoku, v ktorom Bale posunul loptu Robetsovi a ten zblízka uzavrel na 0:2.